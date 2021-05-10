港超聯　標準流浪夜戰天水圍飛馬

「中銀人壽香港超級聯賽」周二（11日）晚8時進行次循環「煞科戰」，標準流浪於旺角大球場對陣天水圍飛馬。雖然爭標和護級組席位已塵埃落定，但兩軍仍需積極搶分，爭取以更佳成績闖入第3循環！

天水圍飛馬上仗反勝愉園3比1重回勝軌，並取得22分，鎖定以第3名闖入第3循環賽事，當中中場黎格爾攻入職業生涯首個港超入球，主教練郭嘉諾對他和一眾華人中場球員讚不絕口，但認為他們應該更放膽進攻：「佢哋要夠侵略性，可能有時要自己造波，我會要求佢哋多啲埋門，相信入球會逐個嚟。」

飛馬首循環面對流浪以2比0贏波，惟羅振庭今場因累積滿5面黃牌停賽，陣容將有所削弱。「嘉諾Sir」揚言對手絕對不易應付，今季曾屢在強隊身上搶分，實力可見一斑，加上他察覺流浪今季逢於旺角大球場作戰均有驚喜表現，飛馬會加倍小心。他又期望球隊能保持入球的氣勢，避免先失球，今場目標絕對是3分。

標準流浪上仗1比3不敵傑志陷入2連敗，目前以11分位列積分榜第7位，隊長林嘉緯坦言士氣有所打擊，但隊內氣氛未算太惡劣，教練團都嘗試鼓勵球員，他和另一「老大哥」盧均宜經常主動輔導陣中小將。外援亞加斯圖和法蘭度上仗半場被換走，預料與傷患無關，他們和上場缺陣的奧利斯今場都準備就緒。

首循環流浪以0比2敗陣，兩球入球都是來自於對手的反擊。「嘉緯」指出飛馬具備幾位高質素外援，球隊今仗會作出針對性部署，他認為上場對壘球隊的形勢不算太「輸蝕」，因此預料今場的踢法會傾向進取，嘗試在對手身上取得分數。