港超聯　丹恩奴域起孖　傑志大破冠忠南區

「黑山伊巴」丹恩奴域繼續領跑射手榜！周一（10日）晚「中銀人壽香港超級聯賽」，上演聯賽神射手之爭大戰，由傑志於主場旺角大球場迎戰冠忠南區。傑志上半場憑杜馬思的頭槌，以及丹恩奴域梅開二度領先，雖然冠忠南區一度由「肥彭」追近比數，惟下半場加維蘭替「藍鳥」鎖定勝局，最終傑志以4比1擊敗冠忠南區，聯賽7連勝，繼續排聯賽榜首！

「藍鳥」為擴大榜首領先優勢，今仗派出強陣。門將由正式入籍的保羅，頂替受傷的王振鵬任正選，謝家強繼續出任單防中，箭頭人物當然是暫時的聯賽神射手丹恩奴域！至於冠忠南區雖然最近攻力猛烈，惟今仗亦先以防守行先，更排出5後衞陣式，刑滿復出的陳港斌連同川瀨浩太、比圖扼守中路，林柱機加盟後首次上陣，前線繼續有首席射手夏志明！

傑志開賽初段已攻勢頻頻，8分鐘率先打開記錄，何振廷右路開出角球，杜馬思近門衝頂破網，「藍鳥」領先1球。3分鐘後更差點擴大比數，安永佳接應隊友長傳，惟半單刀卻未能射破謝德謙十指關。傑志攻勢浪接浪，19分鐘更再下一城，丹尼左路傳中，丹恩奴域頭槌頂成2比0。冠忠南區之後搶回不少攻勢，22分鐘南區斬入禁區，羅梓駿解圍漏踢，史提芬彭利拿射門僅僅高出。4分鐘後夏志明禁區內後腳回後，「肥彭」門前快步射入，南區追近至1比2。南區入球後繼續搶攻，可惜無論「肥彭」的轉身抽射，抑或夏志明的遠射，同樣未能考驗對方門將保羅。「藍鳥」今仗把握力明顯更勝一籌，「黑山伊巴」36分鐘遠射破網，個人梅開二度，兼取得今季聯賽第15個入球，繼續領跑射手榜！上半場傑志暫時以3比1領先。

落後的冠忠南區下半場換入陳廣豪及陳凱柏，企圖加強攻力，惟攻勢大多隔靴搔癢。66分鐘更再失多球，丹恩奴域左路推入大位起腳，門將謝德謙擋出不遠，加維蘭補射得手，「藍鳥」遙遙領先至4比1。比賽尾段雙方陸續收起主力，冠忠南區搶回不少攻勢，可惜林樂勤遠射中楣，陳廣豪射門亦告斜出，最終傑志維持4比1勝果。

冠忠南區主教練列文賽後表示，「今場太早失球喇！傑志花咗好多年先可以嚟到今時今日呢個位置，可以見到我哋同佢哋的確有一段距離，佢哋嘅錢花喺啱嘅地方，有唔止一位具經驗嘅球員。不過我哋都有入波，今季對所有隊都有入波，都要盡快調整心情，希望嚟緊可以收窄同前4嘅距離。」傑志總監兼主教練朱志光大讚球隊休戰3星期仍能保持比賽狀態，談到今場交出兩個入球的丹恩奴域，朱志光表示，「感覺佢嘅狀態仲可以提升，始終佢來自高水平聯賽，佢嘅射門觸覺好好，有信心可以保持。之前合作過嘅盧卡斯、辛祖都唔錯，但佢嘅射門觸覺係與別不同，希望我哋嘅本地前線球員可以從佢身上偷到師！」

上半場傑志一度被冠忠南區追成1比2打亂陣腳，後衞羅梓駿表示，「我哋防守上未夠集中以致走甩對手，幸好前鋒入波令我哋下半場可以踢得輕鬆少少，其實好多時球隊被人追返，佢都可以靠自己射術入返『燕梳球』，真係幫球隊好好大忙！」