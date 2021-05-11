【官宣】曼聯同卡雲尼續約 買人計劃有變

近期狀態勇達巔峰嘅卡雲尼，周一(11日)正式落實同曼聯續約1年，呢位34歲烏拉圭前鋒原本計劃今季完結後返南美洲搵食，但喺蘇斯克查遊說下，終於都答應留多1年，周薪會由20萬鎊增加至25萬鎊。隨住卡雲尼正式續約，曼聯嘅鋒線重建計劃亦出現變動，中鋒位置增兵將延後1年，今夏會集中火力收購翼鋒查頓辛祖。

卡雲尼近7場賽事入8球，蘇斯克查已多次公開挽留，直到周一曼聯終於宣布續約喜訊，卡雲尼表示：「呢1年我同曼聯嘅一切產生感情，同隊友、職員建立出友誼，我每日都充滿動力，我相信球隊可以有更高成就。好多球迷都請求我留隊，我想用球場上嘅表現帶畀佢哋快樂，亦希望喺有球迷入場嘅奧脫福球場入面比賽。」

蘇斯克查對卡雲尼續約亦非常興奮：「當初卡雲尼加盟，我話佢會為球隊注入力量同領導，事實證明我冇講錯，作為領隊，卡雲尼嘅入球數字我哋好清楚，但佢哋性格對球隊影響更大。卡雲尼永遠都係最遲離開訓練場嘅人，佢嘅態度會成為所有年輕球員嘅榜樣。」

據報曼聯續約卡雲尼，就係想佢作為格連活特嘅導師，畀多啲時間呢位19歲新星融入前鋒位置。英國《太陽報》消息指，箭頭位置有卡雲尼、格連活特、拉舒福特同安東尼馬迪爾可以勝任下，曼聯今夏將放棄收購哈利卡尼同艾寧夏蘭特嘅計劃，集中火力重啟收購多蒙特翼鋒查頓辛祖，預計轉會費約8,000萬英鎊。