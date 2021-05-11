【有片】被寸降班扯火　錫菲聯前鋒怒打球迷

英超3支降班球隊全部誕生，包尾嘅錫菲聯早喺上個月中已經宣告護級失望，不過球隊主力前鋒奧利華麥貝尼似乎仍然未接受到現實，日前喺街上被球迷嘲諷降班，呢位蘇格蘭球星竟然扯火打人，過程仲被遇襲球迷用手機拍低，畫面所見奧利華麥貝尼面目猙獰，相當恐怖！

英國《太陽報》報道，遇襲球迷係21歲保險經紀艾洛特胡禮，佢報稱當時見到奧利華麥貝尼正同一名女子爭執，艾洛特胡禮就介入表示：「冷靜啲啦老友！冇乜嘢衰得過要降班啦！」奧利華麥貝尼最初只係要求艾洛特胡禮停止拍攝，但被拒絕後即刻扯火：「佢打咗我幾拳，我嘅朋友就將佢拉開，個女人同另一個人就離開。」

列斯聯球迷艾洛特胡禮左眼被打到一片瘀黑，佢嘅手機更影到奧利華麥貝尼衝過嚟打人，以及踩爆手機嘅「第1身」畫面，全長26秒片段立即喺網上瘋傳，英國警方表示如果收到投訴將會展開調查，錫菲聯亦證實會進行內部調查。現年24歲嘅奧利華麥貝尼目前養緊傷，可唔可以為蘇格蘭出戰今夏歐國盃決賽周亦係疑問。