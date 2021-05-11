港超聯　我包飯，你出餸！傑志為基層送暖

港超聯球隊傑志周二（11日）透過Facebook專頁，公布傑志慈善有限公司（傑志慈善）推出的「我包飯，你出餸！」慈善飯盒支援計劃，希望以「配對捐款」形勢匯集社會力量，為有需要人士獻上愛心飯盒，在疫情下，幫助本港基層市民解決燃眉之急。

傑志表示「我包飯，你出餸！」計劃源自共同支援基層社群理念。只要公眾向傑志慈善捐出善款，傑志慈善就會捐出同等金額，為社區有需要人士獻上愛心飯盒。對於是次計劃，傑志慈善主席伍健先生表示：「一個溫暖的飯盒除了緩解基層市民溫飽問題，我們更希望透過活動，將傑志在足球場上的鬥志及熱誠，傳遍社會各階層，在疫情下『踢場好波』！」他提到早前會方已進行先導計劃，資助深水埗的食肆派發飯盒，期望今次計劃可以延續善舉。

此外，傑志慈善亦會成立「傑志義工隊」，並將於本月公開招募義工成員，召集包括傑志職球員、傑志祖球學院學員及家長、傑志球迷及一眾熱愛足球人士加入，義工隊將於6月參與包裝及派發愛心飯盒活動。將會參加是次義工活動的傑志後衞羅梓駿認為，身體力行是對基層市民的最佳支援：「在球場上我們不希望孤軍作戰，面對疫情也一樣。我也是出身基層，深明逆境下旁人的鼓勵是十分重要。我希望親身送上的飯盒，令一眾長者和有需要人士，感受到傑志的支持。」

今次計劃所籌得善款，將會在6月至7月分別資助4間位於深水埗及旺角的食肆，每日派發約100個免費飯盒予區內長者、露宿者及失業人士，預計兩個月共派發約7,000個愛心飯盒。以每個飯盒成本價約20元計算，只要有心人士捐出100元，連同傑志慈善等額捐助100元，合共200元捐款即可為基層人士提供約10個愛心飯盒。公眾可透過銀行櫃位、自動櫃員機或網上轉數快（FPS）捐款，詳情請到傑志Facebook專頁查詢。

今次「我包飯，你出餸！」活動展開，亦代表傑志慈善2021/22年度工作計劃正式啟動。緊隨活動包括：匯集社區力量的文具、圖書轉贈計劃；慈善足球同樂日「全民跟隊」及不同形式的探訪活動。

「我包飯，你出餸！」計劃支援餐廳：

- 老鳳冰室（深水埗及葵芳）、

- 基隆茶餐廳（太子及深水埗）、

- 梅貴緣（深水埗）及

- 厨尊（旺角）