奧運有得播全城打氣 伍家朗：遙距支持我哋

對於政府斥資購買東奧轉播權，香港體壇均表示歡迎，屆時市民可以安坐家中為出戰東京奧運的香港運動員隔空打氣。今屆香港有33個項目的運動員出戰，其中單車、游泳、劍擊、空手道及乒乓球等均有機會爭取獎牌。

正協助「牛下女車神」李慧詩爭取她生涯第二面奧運獎牌的香港單車隊總教練沈金康表示：「購買東奧轉播權，是在香港推動奧林匹克運動的好機會，也能讓廣大市民看見香港運動員的表現。運動員一直追求『更高、更快、更強』的精神，我相信這種精神也能推動整個社會對抗疫情。」在2012年倫敦奧運獲得競輪賽銅牌的李慧詩，早前曾表示，希望市民透過電視直播支持一眾港將，如今成事，相信會為其爭奪獎牌帶來更多動力。

香港羽毛球「一哥」伍家朗及男子花劍大師兄張小倫也樂見其成。伍家朗指：「原本家人計劃前往日本，但因疫情沒有機會，更害怕連直播也不能看。現在家人和朋友都不用擔心，應該可以遙距支持我了！」張小倫則回應：「當然好啦，雖然沒有現場觀眾，但現在有直播，我會盡力打出好的表現給他們（家人和市民）看。」延遲一年的東京奧運將於7月23日至8月8日舉行。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！