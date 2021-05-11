【女足粉絲團】香港女足不乏好龍門

如果讓大家選擇踢前鋒或守門員，相信十之八九都會選擇踢前鋒，因為可以得分，而守門員則經常需要承受失球的責任，所以在足球界有一種說法：「守龍門嘅人都係傻嘅。」筆者不知道這句說話孰真孰假，不過香港女足有不少出色的門將。

去年香港出產了首位外流職業聯賽的守門員，她就是目前效力台中藍鯨的吳卓蔚「阿Mｉ」。本身是手球守門員的她，當初入選了U16香港代表隊，並在「2016年U19亞洲盃外圍賽」第一次為香港隊上陣，其後更成為香港隊的正選球員。

至於與「阿Mi」同期的還有現時效力愉園的吳婉琪，兩人雖屬競爭對手，但感情不錯，現時仍有互相聯絡。自效力傑志的梁蔚雅逐漸淡出香港隊後，這兩位「小將」便接下把守港隊大門的棒。在疫情前的「土耳其盃」，兩人各有正選的機會，相信9月的「2022亞洲盃外圍賽」主教練列卡度將會有幸福的煩惱。

現時香港青年隊中，較為人所熟悉的守門員乃U18中效力港會的戚勻薰。當年只有12歲的她，在「2016賽馬會國際女子足球邀請賽」令直播旁述員丘建威留下深刻印象，頻頻稱讚她表現出與年齡不相符的冷靜。經過4年鍛鍊後，她更以16歲之齡首次入選香港隊備戰「土耳其盃」的初選名單。除此之外，在U15代表隊亦有一位球員在「2019歐洲足協/馬來西亞十五歲以下國際女子足球邀請賽」獲得最佳守門員的獎項，她就是現時效力傑志U18的吳恩樂。除了場區球員外，各位球迷不妨多多為香港女足的守門員打氣。

至於上周六（8日）的「賽馬會女子聯賽甲組」賽事，大埔在寶翠公園爆冷以1比1迫和愉園。上半場12分鐘王淑芬接應傳中窩利，勁射破網先拔頭籌，戰至下半場11分鐘，大埔由後備換入的前鋒蔡梓筠，在相同位置以半窩利射入還以顏色。及後愉園雖然作出多個調動加強攻力，惟未能撕破大埔防線。大埔門將周錦儀作出多次撲救，U15代表隊的小將陳芷珊亦表現出色，多次以頭鎚化解危機，最終令愉園痛失兩分。

尾場「榜末大戰」大聯盟足球學院由Kerri-Anne Coombs，在下半場40分鐘接應秦正行的傳中球，遠柱窄角度剷入，以1比0絕殺車路士足球學校（香港），取得寶貴3分。另一邊廂在青衣東北公園，傑志以2比0輕取港會，公民則以3比1擊敗沙田。

【上周戰果】

甲組：

傑志 2比0 港會

大埔 1比1 愉園

車路士足球學校(香港) 0比1 大聯盟足球學院

沙田 1比3 公民

乙組：

偉發 2比1 黃大仙

恆華足球體育會 1比3 樂天