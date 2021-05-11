曼聯地獄賽程第3站　究竟搏唔搏？

英超前列大戰，第2位曼聯主場惡鬥第4位李斯特城，「紅魔鬼」曼聯來到地獄賽程第3站，經過早前「四日兩戰」後，班波唔只攰爆，隊長哈利馬古尼上場勇戰受傷，今場難免會避重就輕減慢行軍速度。另邊廂，李斯特城剛經歷大敗，預料亦唔敢冒進，半場和好路。（Now 621及611周三凌晨1時直播）

早前「雙紅會」賽前遇上球迷示威，搞到曼聯對利物浦呢場大戰，需要改期至香港時間5月14日凌晨舉行，變相令紅魔隊陷入「地獄賽程」，由歐霸盃4強次回合作客羅馬，去到補賽主場對利物浦，曼聯需於7日內踢4場比賽，令球員疲於奔命。

「地獄賽程」7日踢4場

因此，領隊蘇斯克查除咗需要考慮輪換人腳之外，球員上陣時亦會留前鬥後，以免體力後勁不繼，所以預料曼聯上半場會拖慢比賽節奏。事實上，曼聯喺英超爭標機會渺茫，唔會急於求勝，從佢哋近4場聯賽主場有3場上半場打和就可見一斑，加上球隊現時最大目標放喺歐霸盃決賽，或會留有一手，以免再有球員受傷，影響爭標部署。

至於李斯特城要為力保聯賽前4位而戰，但佢哋上場2比4不敵下游球隊紐卡素，期間一度落後4球，防線出現多次犯錯，今場遇上實力更強嘅曼聯，相信會打醒十二分精神，先做好防守，避免重蹈上場輸波覆轍，預料雙方上半場會以拉鋸為主。同埋兩隊近3次交鋒，上半場都打和，半場和值博。