港超聯　天水圍飛馬2球輕取標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周二（11日）晚上演次循環煞科戰，標準流浪於旺角大球場鬥天水圍飛馬。結果靠羅曉聰上半場射入今季個人「開齋波」，以及山度士下半場的入球，飛馬以2比0擊敗流浪，繼續穩佔積分榜第三位。

力爭擺脫連敗頹勢的流浪，今場陣容作出多個調動，後防改由盧兆崎把守最後大關，劉智樂重返正選大軍，與林學曦及祖連奴負責攻堅，中場繼續有指揮官林嘉緯調度。飛馬方面，今仗有羅振庭停賽，法比奧復任正選，達施華及山度士兩大森巴外援繼續領銜鋒線。

流浪開局率先搶得進攻機會，12分鐘，林學曦前場得球後分給右路插上的劉智樂，後者傳中被梁興傑沒收。3分鐘後，姚浩明禁區頂的罰球，亦射中飛馬守將出界。

站穩陣腳的飛馬，其後連番對流浪後防施壓，18分鐘，謝朗軒右路傳中，黎格爾接應勁射中柱彈出。2分鐘後，孫銘謙中路突破後交給達施華，後者禁區頂起腳，未能考驗盧兆崎。但飛馬的努力很快得到回報，29分鐘，羅曉聰禁區頂處理罰球，射門「省」中人牆改變方向入網，為球隊率先打破僵局。

領先後飛馬攻勢不斷，31分鐘達施華禁區頂推大位起腳再告高出。2分鐘後，山度士接應隊友長傳，半單刀被門將擋出，未能替飛馬拉開比數。36分鐘，方栢倫左路傳中 ，黎格爾禁區內頭槌又頂中柱。41分鐘，孫銘謙單刀面對門將盧兆崎，不過臨起腳前失去平衡跌。流浪半場僅以1球落後，可謂是非常幸運。

換邊後，落後的流浪換入鄧樂文，嘗試改變場上戰局，但飛馬仍然佔盡主動權。62分鐘，達施華左路推入大位起腳，未能考驗門將盧兆崎。65分鐘，山度士接應陳曉鋒傳中頂中橫楣，達施華補射亦無功而還。

流浪其後幾次獲得反擊機會，惟進攻組織質素一般，74分鐘播磨浩謙交出直線，陳肇鈞後上入楔撞射，可惜力量及角度都欠奉，未能考驗飛馬門將梁興傑。1分鐘後流浪再失守，山度士接應隊友傳送，禁區近射得手，令飛馬擴大領先優勢至2比0。入球後，飛馬換走多位主力山度士及達施華等主力，兩隊亦未能再增添比數，最終飛馬鎖定2比0勝局，以兩連勝姿態迎接第三循環賽事。