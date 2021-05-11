港超聯 多年等待終開齋 羅曉聰：09興奮過我

「中銀人壽香港超級聯賽」周二（11日）晚旺角大球場夜戰，天水圍飛馬以2比0擊敗標準流浪，以3連勝姿態進入第三循環較量。其中為飛馬先拔頭籌的羅曉聰，成功斬獲職業生涯征戰多年來，個人於聯賽的「開齋波」，期待已久的一刻終於來臨，賽後他亦難掩興奮之情。

「首先要多謝兩邊嘅球會，因為流浪係一手一腳栽培我出嚟，而飛馬都畀機會我踢，所以兩間球會對我嚟講都非常之重要。」賽後被問及當下感受的時候，羅曉聰第一時間講到。踏入職業生涯多年，這位25歲飛馬中場一直擔任為隊友鋪橋搭路的角色，如今終於一嚐聯賽入球的滋味，體驗做主角的感受：「始終自己多數助攻比較多，聯賽都係入第一球，好開心可以開到齋，起碼唔係踢咗十年都未入過波。」他坦言自己一直為練習處理罰球下苦工，隊友亦見到自己的努力，願意將主射罰球機會相讓，但認為日後面對更多入球機會的時候，自己需要再加強把握力。

射入罰球一刻，「阿聰」未有表現得異常興奮，反倒是門將梁興傑跑過大半個球場，前來一齊熱情慶祝，「阿聰」與「09」職業生涯軌跡相似，他亦提到能與這位多年戰友一齊分享喜悅的感覺：「開賽前，『09』已經同我講我會入波，基本上我踢職業咁多年來，佢都係同我一隊，所以我相信我入波，佢係特別興奮，佢係陪伴我成長一個好重要嘅戰友。」