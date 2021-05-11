中甲　勞烈斯踢足90兼贏波　梅州客家上榜首

數位「北上港將」今輪賽事繼續獲派上陣，效力中甲梅州客家的勞烈斯今仗擔正，助球隊1比0贏波，並壓過梁諾恆效力的浙江隊登上A組榜首。另外廣州城亦在中超對深圳隊的比賽中，半場換入陳俊樂，此子表現可圈可點，惟球隊仍以2比4不敵對手。

上周六（8日）中超A組賽事，賽前排小組第2的廣州城對陣深圳隊。主隊在上半場落後0比3，半場隨即換入香港隊中場陳俊樂，末段憑前富力R＆F前鋒利安高和艾雲卡東拿的入球，一度追近比數，但最終仍以總比數2比4落敗，迎來開季首場敗仗。

至於梁諾恆效力的中甲浙江隊，周日（9日）惡鬥同組勁敵陝西長安競技，「細佬」在踢足90分鐘的情況下，協助球隊與對手打和1比1，開季至今4戰不敗。同日晚勞烈斯亦替梅州客家披甲對陣淄博蹴鞠，對手陣中擁有前富力R＆F球員喻澤平坐鎮，最終梅州憑梁學銘下半場的入球「一箭定江山」，勞烈斯是役踢足全場，助球隊全取3分，以9分壓過浙江隊登上A組榜首。

而周一（10日）晚羅素效力的江西北大門，在B組對陣南通支雲，羅素上半場接應死球二傳，間接造就隊友朱明鑫先開紀錄，惟下半場倒輸3球，最終以1比3不敵對手，同場李毅凱亦列任後備，惟今仗未有出場，無緣與羅素合演「香港打吡」。