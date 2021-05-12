【曼城封王】黃金10年5奪冠 英超第2大王朝
2021年05月12日 07:57
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隨住曼聯周三(12日)凌晨英超輸波，曼城得以提前3輪贏得英超冠軍！
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曼城今季捧盃之路有如坐過山車，聖誕節嗰陣仲只係排喺第8位，成為英超史上聖誕排名最低而最後封王嘅球隊。今次捧盃係曼城近4年第3次稱霸英超，而球隊史上5次聯賽冠軍，全部都係喺最近10年內出現，呢「黃金10年」成為費格遜嘅曼聯之後英超第2大王朝！
曼城喺11/12球季首次捧走英超冠軍，13/14球季再度封王，之後哥迪奧拿上任後登上巔峰，近4季3次奪冠。除咗費格遜帶領嘅曼聯喺92年至01年間「9年7冠」、以及06年至13年間「7年5冠」後，曼城就係英超史上第2大王朝，更勝阿仙奴(7年3冠)同車路士(8年3冠)。
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【近10屆英超冠軍】
2021●曼城
2020●利物浦
2019●曼城
2018●曼城
2017●車路士
2016●李斯特城
2015●車路士
2014●曼城
2013●曼聯
2012●曼城