【曼城封王】黃金10年5奪冠　英超第2大王朝

隨住曼聯周三(12日)凌晨英超輸波，曼城得以提前3輪贏得英超冠軍！

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曼城今季捧盃之路有如坐過山車，聖誕節嗰陣仲只係排喺第8位，成為英超史上聖誕排名最低而最後封王嘅球隊。今次捧盃係曼城近4年第3次稱霸英超，而球隊史上5次聯賽冠軍，全部都係喺最近10年內出現，呢「黃金10年」成為費格遜嘅曼聯之後英超第2大王朝！

曼城喺11/12球季首次捧走英超冠軍，13/14球季再度封王，之後哥迪奧拿上任後登上巔峰，近4季3次奪冠。除咗費格遜帶領嘅曼聯喺92年至01年間「9年7冠」、以及06年至13年間「7年5冠」後，曼城就係英超史上第2大王朝，更勝阿仙奴(7年3冠)同車路士(8年3冠)。

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【近10屆英超冠軍】

2021●曼城

2020●利物浦

2019●曼城

2018●曼城

2017●車路士

2016●李斯特城

2015●車路士

2014●曼城

2013●曼聯

2012●曼城