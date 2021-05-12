【足動校園】傑志校訪出「試題」　同學接受挑戰過足癮

「中銀香港足動校園體驗計劃」第二站上月30日舉行，由上屆港超聯冠軍傑志登場。由於疫情關係傑志未能派出球員，親臨位於油麻地南京街的佐敦道官立小學，惟「藍鳥」一早預備好影像教學素材，讓80名小五學生「大展拳腳」。校方當日特意安排班際挑戰賽，令充滿歡笑聲的活動增添幾份刺激。 圖／文：李浚湣

傑志今季為了在「亞冠盃」爭取佳績，先後羅致多位高質球員，包括「黑山伊巴」丹恩奴域、前西甲超級外援巴爾拿、防守悍將謝家強及羅拔圖等，實力強橫。作為去季本地雙冠得主，「藍鳥」今次派出傑志足球學院教練「李Sir」，率領球員陳晉一、唐健文及羅梓駿擔任視像教學的導師，向同學示範盤球、射門等技巧。

「藍鳥」眾將在片段中示範了多種射門技巧，活動當日為了讓同學們學以致用，校方舉行了一次以訓練內容做主題的班際比賽。比賽分為3個回合，第1個回合是普通射門，第2個回合同學需要先盤球後射門，至於最後1個回合，就是由「藍鳥」準備的小挑戰，同學們先要用手按住皮球，轉3個圈後再助跑射門，這個挑戰同時考驗平衡能力及射門準繩度，對一班小五同學來說甚具挑戰性，最終5A班勝出活動。

活動完結後，4位表現出色的足球隊成員均表示第3回合的挑戰相當困難，尤其轉圈後要站穩射球並不容易，惟整體非常滿意及開心。除獲贈「港超聯天書」、水樽及球賽門票外，4位更有機會直接與傑志球員唐健文，及隊長艾里奧進行視像對話，師生們當然把握機會踴躍發問，兩位「藍鳥」球員更勉勵同學有機會落場，就要付出100%努力，以及時刻保持對勝利的飢餓感，相信同學們亦可以從他們身上學習到一些正確態度。

校長周美珍對計劃讚不絕口，令同學有更多機會接觸足球，亦有助學校本身作校內推廣。談及未來就足球方面對學生及老師的支援，她表示學校會一如既往，全力支持足球發展：「5年前已開始推動足球運動，未來會有校隊訓練、甚至替幫學生申請資助運動員計劃，提供經濟上支援，幫助佢哋購買裝備同設備。」周校長又指會盡力為老師作出人力資源上的配合，務求幫助推廣活動的進行。

「中銀香港社區足球伙伴計劃」之「中銀香港足動校園體驗計劃」已經來到第2站，未來有更多港超聯球隊陸續登場，務求提升小朋友對香港足球的認識，詳情請留意足總公布。

【佐敦道官立小學五育並重】

佐敦道官立小學創於1958年，秉承官立學校有教無類及因材施教的辦學宗旨，並因應時代變遷不斷求進，提供創新學習環境及多元化活動。學校又致力培養學生有正確價值觀及積極態度，藉此達至全人發展，令學生成為良好公民，服務及回饋社會。

學校校訓為「志於道，游於藝」，以「德、智、體、群、美」五育並重為目標，希望啟發學生個人潛能。佐敦道官立小學近年更成立足球隊，由於8成學生為少數族裔，因此不乏來自巴基斯坦、印度及尼泊爾等隊員，可說是一支「聯合國軍團」 ，球隊2017年曾參與賽馬會學界足球發展計劃。