【曼城封王】冠軍保證！哥帥3大聯賽各贏3次

「曼城王朝」嘅頭號功臣，首推領隊哥迪奧拿，呢位西班牙名帥自2016年接掌曼城帥印後，5年間為球隊贏得10次冠軍，嚟緊歐聯決賽更有希望贏埋「最重要」嘅第11冠。更加恐怖嘅係，哥迪奧拿成為史上第1個，喺英超、西甲、德甲都贏過3次聯賽冠軍嘅領隊，呢個神迹都幾難有人可以重演。

哥迪奧拿自2008年喺巴塞隆拿首執教鞭，頭3季即喺西甲3連霸，第4季亦拎到聯賽亞軍。哥帥離開巴塞小休1年後，2013年執教拜仁慕尼黑，結果佢執教3季再一次完成德甲3連霸；之後轉投曼城，今次冠軍係佢5年來第3個英超冠軍，喺歐洲3大聯賽「連中三元」創下足球傳奇。

曼城落實捧盃後，哥迪奧拿向曼城官網表示：「今個球季同英超冠軍係與別不同，亦係最困難嘅一季，我好榮幸能夠執教呢支球隊，喺各種限制同困難之下，所有球員都展示出穩定性，實在非常特別。球季開始嗰陣，英超冠軍就係我哋最大目標，只有每星期都交出最佳表現嘅球隊先可以捧盃，呢個絕對係偉大成就。」