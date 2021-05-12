李城前4好穩陣　曼聯「造瓜」利物浦

英超冠軍提前由曼城奪得，不過前4位置競逐仍然激烈，曼聯今場派出大量後備輸畀李斯特城，唔單止令「狐狸」保前4機會大大增加，同時令死敵利物浦嘅歐聯希望遭受嚴重打擊。利物浦依家落後踢多場、排第4位嘅車路士7分，而且周五(14日)凌晨要作客好可能「夫添」嘅曼聯，後上機會愈嚟愈渺茫。

因為曼聯球迷抗議而令「雙紅會」延期至今個周五，曼聯被逼要喺6日內連踢3場，而且2個對手李斯特城同利物浦都係爭逐前4球隊，所以曼聯嘅取態相當關鍵。今場對李斯特城前，領隊蘇斯克查已經講明排陣「可能會球隊唔開心」，果然「紅魔鬼」今場派出大量副選，最後亦輸波收場。

李斯特城贏波後有66分排第3位，最後2場拎4分就肯定可以踢歐聯，領隊羅渣士賽後表示：「其他球隊仲追緊我哋，但呢場勝仗非常關鍵，亦令我哋向歐聯嘅目標邁進一大步！」曼聯今場畀主場休息，意味下場鬥利物浦嗰陣，般奴費南迪斯、卡雲尼、拉舒福特、雲比沙卡、麥湯米尼、勞基梳爾等主力都會復出，有機會親手「造瓜」利物浦嘅歐聯夢。