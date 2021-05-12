美斯入波又係罪人！巴塞失分西甲奪標渺茫

巴塞隆拿由天堂到地獄，過去12日從後辛辛苦苦力追，距離西甲冠軍只差一步，但可惜周三喺領先嘅情況下被利雲特追平3比3，失分收場，美斯既是英雄又係罪人，巴塞多踢一場嘅情況下，喺西甲排名落後領先嘅馬體會1分，奪標基本上無望。

作客嘅巴塞開局相當唔錯，美斯首先打開紀錄，再加埋柏迪嘅入球，巴塞上半場已經領先2比0；美斯呢一球亦係佢今季攻入嘅第37個入球，而全季貢獻咗37球助攻13次，直接制造50球。不過，主隊喺下半場反擊，普素路同埋荷西摩拉利斯為球隊喺3分鐘內攻入兩球，當中美斯嘅一個回傳失誤，造就對手將比數追平，直至64分鐘巴塞再憑奧士文尼迪比利入波，領先到3比2，但利雲特仍繼續搶攻，沙治奧李安於83分鐘彈射破網，為球隊以3比3完場搶得1分。

原本有機會爭逐西甲冠軍嘅巴塞，失分之後基本上已爭標無望，目前以76分壓住皇馬排第二，以1分落後馬體會，但馬體會與皇馬今晚都有波，特別係馬體會仲有3場在手，佢哋距離自2013至14年之後首捧西甲冠軍嘅美夢愈來愈近。