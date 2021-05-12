【曼城封王】功臣逐個評　兩大神將攞滿分！

曼城強勢重奪英超冠軍，陣中絕大部份球員都有傑出表現，喺史達寧跌Watt、阿古路長期受傷下，「藍月亮」除咗有王牌奇雲迪布尼、超級新星菲爾科頓支撐大局，仲有兩位季前意想不到嘅奇兵幫手！英國《衛報》對曼城功臣進行評分，中場根度簡同中堅魯賓戴亞斯就拎到滿分成績！

艾達臣摩拉斯(8分)●現代門將典範，佢嘅用波能力比撲救更重要，對熱刺一仗甚至錄得1次助攻，今季18場不失球亦相當重要。

祖奧簡斯路(8分)●今季其中一大發現，教材式嘅閘位表現，經常殺上中場幫手，有望入選今季英超最佳陣容。

基爾獲加(7分)●偶爾出現唔集中嘅問題，但整體表現仍然穩定，佢嘅速度同智慧令佢勝任右閘位置。

史東斯(9分)●曾被睇死曼城生涯玩完，但今季同魯賓戴亞斯合作如魚得水，成為後防一大支柱，而且仲有5個入球。

拿樸迪(7分)●位置感同速度不足令佢失去正選，近幾個月表現漸見回勇。

魯賓戴亞斯(10分)●曼城用6300萬鎊買佢後，豆腐防線即變鋼鐵防線，已被視為曼城未來隊長。

尼敦阿基(5分)●今季長期受傷患困擾，貢獻同佢嘅身價不符，全季只上陣過9場聯賽。

艾利加西亞(4分)●拒絕續約後已被哥迪奧拿打入冷宮。

辛真高(7分)●即使唔係主力，但佢每次出任左閘位置，無論攻守都有穩定表現。

班捷文文迪(5分)●表現極不穩定，狀態好嗰陣可以踢得好好，哥迪奧拿有得揀情況下都唔想用佢。

洛迪卡斯簡迪(8分)●今季踢法變得簡單，作為後防線前屏障表現出色，令其他中場球員有更大發揮空間。

根度簡(10分)●12個入波為曼城帶來極大貢獻，佢今季位置移前，冷靜踢法成為球隊進攻一大威脅。

費蘭甸奴(7分)●開始淡出主力陣容，佢嘅技術犯規仍然係球隊戰術重要一環，值得多留一季。

史達寧(7分)●以佢上季嘅高水平，今季演出係水準以下，狀態下滑亦令佢信心受到動搖。

馬列斯(8分)●每次大戰都會喺哥迪奧拿名單之上，高水平表現令史達寧都係做佢後備，內切射門更加係藝術層次。

菲爾科頓(9分)●多年來被寄以厚望嘅新星終於大爆發，控波、扭波、入波都係頂級，曼城未來支柱。

奇雲迪布尼(9分)●繼續喺中場有統治性演出，交出大量精彩助攻，令球隊喺多場比賽起死回生。

貝拿度施華(7分)●表現喺佢自己水平以下，但喺奇雲迪布尼受傷期間，確保球隊未有崩潰。

費倫托利斯(6分)●喺英超表現唔及歐聯搶鏡，作為前線輪換球員之一，表演機會唔多。

阿古路(5分)●季尾將以傳奇身份離開，但喺呢個因傷病長期缺陣嘅球季，只有11次上陣同2個入球。

加比爾捷西斯(6分)●阿古路長期缺陣，本應係加比爾捷西斯上位機會，但佢把握力差勁，令哥帥寧願改踢無鋒陣。