前足總主席康寶駒　重出江湖競選董事

足總董事局5個席位任期即將屆滿，下月25日將舉行換屆選舉，提名期於下周日（16日）結束。傑志會長伍健、天水圍飛馬主席譚秉智、前足總主席康寶駒，以及莫文韜、鄧澍焙共5人，周三（12日）早上遞交競選表格後，聯合公布參選政綱。

足總上月16日向各屬會發通告，通知會員6月25日將舉行部分董事換屆選舉。需要舉出的董事類別包括2名「與球會有聯繫的董事」和3名「與球會無聯繫的董事」，5個席位任期都是由2021年至2025年。參選人須先得到「有表決權會員」的提名及和議各一，而提名期將於5月16日截止。

在提名期結束前4天（12日），傑志會長伍健、天水圍飛馬主席譚秉智、前足總主席康寶駒、莫文韜和鄧澍焙5人發出共同聲明宣告參選，前2者將參選「與球會有聯繫的董事」；而後3者將參選「與球會無聯繫的董事」。5人參與政網原文如下：

提升足總管治水平

‧推動落實「公平、公正、公開」管治，增加決策過程透明度，並提高執行效率。

‧「無規矩不成方圓」，確保董事局及足總上下皆按章程辦事，尊重制度及董事局集體決定 。

嚴格執行內部審計機制

‧確立及擴大內部審計機制，以監察及確保董事局和足總管理層改善足總的管治能力。

‧確保董事局適當地監督各秘書處部門和不同職級人員的工作表現。

‧監督財政預算支出，確保公帑（包括來自民政事務局和康文署的補助）及撥款（包括來自賽馬會、亞洲足協、國際足協及各大贊助商）用得其所，物有所值。

‧改善會議質素，並確保會議紀錄及重要資料能適當地備存。

塑造「為足球服務」機構文化

‧確保董事局所有決定，皆以本港足運發展為依歸。

‧以服務屬會會員及各持份者為本，加強溝通，吸納各方面意見。

‧建立具公信力的「內部調解機制」，協助解決會員爭議，以公平、公正、合理費用及高效率為前題，省卻現行機制下公開調解的開支及時間。

加快推動「展望2025策略計劃」

‧全方位、系統化地啟動計劃。

‧以香港代表隊打入2034年世界盃為終極目標，進一步提升青訓規劃及聯賽水平。

另外，5人在向傳媒發出的新聞稿中提到今次參選之原因：「足總的管治能力在過去一年飽受批評，聲譽嚴重受創。必須提升管理和監管能力，才可重建管治公信力，以維護和重建足總的聲譽。我等對足球事務、法律、財政、公司管治都各有所長，願意利用各種專業知識和經驗，協助足總的管治重回正軌。在未來四年，我等將會努力，令足總與球會、教練、球員、球迷及各持份者重建互信，凝聚力量，共同加快香港足運的發展步伐。懇請大家支持我們參選。」

5位參選人中，傑志會長伍健之前亦曾擔任足總副主席和董事，自2015年後便轉任顧問，相隔6年後再度參選。天水圍飛馬主席譚秉智，一向活躍於新界地區的工商界，今季加入天水圍飛馬管理層的他，不時現身球場為球員打氣。康寶駒曾於1999年至2007年期間擔任足總主席，2015年當選副主席，現為足總名譽副會長。莫文韜為標準流浪會長莫耀強的兒子，近季在流浪的季前記者會和港超賽事均會見其身影。鄧澍焙則為本港律師及調解員，身兼多個公職。