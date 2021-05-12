日職過關 鹿角回勇作客捕「鯨」
2021年05月12日 13:00
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今日黃昏有日職，先講場直播波，名古屋鯨魚對鹿島鹿角，鯨魚連續2場輸完畀前鋒之後，上場小勝大阪櫻花，感覺上只係以質取勝，狀態都未返番嚟，相反鹿島鹿角換咗主帥之後，成隊波生猛返晒，近2場聯賽贏晒，一共入咗6球，今場受讓捧讓客。至於川崎前鋒對仙台維加泰，形勢簡單啦，川崎前鋒已經勁，仙台聯賽12場失25球，點頂得住前鋒？呢場「-2」都揀讓主！
過關2x1
(三)3 名古屋鯨魚 Vs 鹿島鹿角 讓球客勝
(三)4 川崎前鋒 Vs 仙台維加泰 讓球主勝
直播表
周三6:00pm 日職 名古屋鯨魚 對 鹿島鹿角
有線661、601台
周四0:30am 意甲 卡利亞里 對 費倫天拿
無綫myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周四1:00am 西甲 西維爾 對 華倫西亞
Now 632
周四2:00am 西甲 切爾達 對 基達菲
Now 633
周四2:00am 西甲 侯爾斯卡 對 畢爾包
Now 630、631
周四2:40am 意甲 拖連奴 對 AC米蘭
無綫myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周四2:40am 意甲 薩斯索羅 對 祖雲達斯
無綫myTV Gold 302、Now 639、有線655、615、662、602台
周四3:15am 英超 車路士 對 阿仙奴
Now 621、611
周四4:00am 西甲 馬德里體育會 對 皇家蘇斯達
Now 632