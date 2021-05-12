日本疫情嚴峻　拿度細威考慮唔玩東奧

距離東京奧運開幕尚餘70多天，日本近期新冠肺炎確診個案激增，有民調顯示近六成日本人主張停辦或再度延期奧運，更有民眾遊行到國立競技場外示威抗議，要求取消東京奧運會。東奧會「凍過水」，或是如期舉行，最終決定權還在國際奧委會手中。網球界多位球星均對在疫情繼續舉辦奧運有保留，「泥地王」拿度指將以自己的身體狀況為首要考慮，在疫情大流行下不排除退出東奧。「細威」莎蓮娜威廉斯則說不能接受和女兒分隔兩地，故對參加東奧不抱太大期望，日本網球1哥錦織圭和1姐大坂直美均對舉辦奧運存疑。

拿度在周二（11日）的羅馬大師賽記招上，表示自己對出戰奧運還未下定案，快將35歲的「泥地王」將置個人健康為參賽首要條件，「我不能在我不清楚的情況下，明確地回答是否會參加奧運會。在一般情況下，我在每年的一月一日便完全掌握一整季的時間表，亦不會視退出奧運為一個選項，但今年我們需要好好計劃，彈性地適應周遭發生的事。」這位奧運兩金得主續指，奧運對他來說是意義非凡的比賽，但在疫情面前，所有計劃都要更周詳地考慮。

39歲的莎蓮娜威廉斯則說，3歲的女兒Olympia未能隨行成為她參加東奧的一大阻力，「我未試過一整天都不見我的寶貝女，我們是最好的朋友。」S威廉斯曾贏得1次奧運女單金牌及3次女雙金牌，她說東奧延期，加上疫情來襲，不同比賽賽程不斷改變，使得她百上加斤，沒有時間去想奧運。

兩位東道主球手錦織圭和大坂直美，均對東奧的安全氣泡感到憂慮，尤其是在上年曾確診感染的錦織圭，去年美網和法網，以及今年的澳網，都有人從安全氣泡中證實確診，他不希望有人因為奧運會而賭上性命，「目前應對感染的對策實在太少，也不知道安全氣泡到底有多安全，相信亦有相當的感染風險。去年我曾經確診新冠肺炎，當時我退燒後仍沒有味覺，我不想再一次經歷。」大坂直美則透露自己日前已接種疫苗，也期待着東奧的到來，但先要解決參加者的疑慮，「身為一名運動員，我當然希望奧運能夠舉辦，因為這是我一生在追求的事，但當繼續舉辦賽事會讓運動員暴露於危險中，而有人對此感到擔心，就必須要好好討論。」