33歲曹星如未言退：全運、亞運都想打！

香港「神奇小子」曹星如（Rex）周三（11日）以活動大使身份，出席全港首個大型虛擬行山賽「香港百峯行 2021」起動禮。久未公開露面的Rex談及近況，直言對於未能實現奧運夢感可惜，但他已定下新目標，將為9月的全國運動會及來年的亞洲運動會而戰：「我很想念擂台，期待快點有比賽！」33歲「神奇小子」未有退役打算，即將重新出發！

曹星如去年3月在東京奧運亞大區資格賽8強止步，由於連「最後機會」、原定於6月在巴黎舉行的世界遺材賽亦因疫情而取消，並改以世界排名分配奧運資格，意味著以往未有出戰業餘國際賽的Rex基本上已提前緣盡奧運。他苦笑說：「的確很可惜，本來還有一次機會，但這個最後機會都取消了。如果是嘗試了，然後去不到奧運，那證明是自己準備未夠好，但現在連試的機會都沒有真的很可惜。」

不過33歲的Rex未言退，他表示現時維持每日訓練，積極為9月全運會及來年亞運會作準備：「暫時會以全運為目標，拳總應該有提名，如果各方面許可的話應該會去，下年的亞運會我都想去。」暫不打算重回職業賽的他表示，目前會繼續留港訓練，雖然擔心缺少比賽及外國對練拍檔下會令狀態下滑，但他態度依然正面：「現時會主力執好基本功，期望之後在實戰快點上手！」至於2024年巴黎奧運會，Rex笑說「太遠了」，不過機會到來，他也想試：「其實我真的很想打一次奧運，如果下一屆身體還許可，都會想嘗試。」

作為「香港百峯行 2021」活動大使，曹星如將會挑戰8848米高的珠穆朗瑪峰高度，即等同攀越大約9.2個大帽山。他表示身為拳手平日都會練跑保持體能，但起初和朋友行山時都遇上不少挑戰，「因為很少長時間運動，但行山要走4個小時，體力方面都不易應付，第一次行山落山時更拗柴！吸收之前的經驗，相信今次會做得更好。」為免影響訓練進度，他表示會盡量於早上行山，下午就回拳館訓練。

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