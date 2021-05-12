車仔主場撼「廠」 睇杜曹點變法

英超今晚上演「倫敦打吡」，車路士於主場鬥阿仙奴。車路士正向英足盃、歐聯「雙冠王」進發，聯賽亦要為保前4而戰，考慮到3日後要同李斯特城決戰英足盃，領隊杜曹肯定使出「看家本領」傳控踢法，務求穩中求勝，繼續追2.5球入球細嚟玩。（Now 621及611周四凌晨3時15分直播）

車路士要兼顧英超、英足盃同歐聯3條戰線，上周聯賽反勝曼城2比1雖然相當精彩，但耗力實在太多，今個星期六又要再同李斯特城爭英足盃冠軍，對球員嘅體能及心理都係一次極大考驗。

領隊杜曹呢半季最成功之處，係確立咗自己一套戰術，佢明知要趕住交出成績，「朝令夕改」對球員適應會有好大阻滯，所以呢半季球員主要踢好傳控戰術，眾將一落場就可以「自動波」，唔使夾得太辛苦，球員輪換亦只係「位換位」，盡量採取控球在腳及緊密防守，即使輪換都唔影響整體發揮，就算前鋒迪姆華拿經常錯失入球良機，但能夠令球員保留體力下穩中求勝，已經非常成功。

車路士表現一直好穩定，尤其主場防守力驚人，近11場主場有10次保持不失，當中10場總入球開2球或以下，可見球隊喺杜曹領軍下防守效率一流，門將艾度亞文迪及後衞艾斯派古達合作嘅防線，亦值得一讚。

兵工廠作客頂得兩嘴

阿仙奴今季表現不穩，歐霸盃4強出局令士氣受挫，上輪主場雖以3比1輕取西布朗，但車路士級數遠勝西布朗，阿仙奴要撕破鋼鐵防線難度極高，慶幸「兵工廠」作客表現尚算合格，對上4場作客3場保持不失，今場「倫敦打吡」預計會求穩陣，唔會有太多攻門鏡頭，中位數2.5球入球細值博。