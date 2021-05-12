掛靴?!43歲保方自爆季尾離開祖記

祖雲達斯明年能否可以喺歐聯出現，呢一刻仍然努力當中，但佢哋嘅門神保方就宣布，呢個賽後之後就會離開，結束喺祖記嘅球員生涯，更可能從此掛靴。

43歲嘅保方日前接受訪問透露，今季結束亦係佢喺祖記生涯嘅結束之時：「今季完咗，我決定唔再續約，喺祖記呢段漫長又美好嘅生涯，永遠畫上句號。」保方無講跟住嘅計劃，佢話:「或者我會停一停，又或者我搵到另一個可以刺激我比賽嘅地方，可能會試下另一種生活，所有都有考慮，但我覺得已經將自己嘅一切奉獻畀祖記。」

保方喺2001年以破最高紀錄5410萬歐元嘅轉會費加盟祖記，開始咗班馬兵團嘅輝煌戰績，雖然佢2018年轉會到PSG，但2019年重返祖記，去年更以648次出場紀錄超越馬甸尼，成為意甲出場最多嘅球員，今年2月3日就迎來職業生涯第1100場嘅里程碑。

這位意大利門神為祖記出戰683場，今季踢咗12場，為祖記贏過10次意甲冠軍、5次意盃冠軍及7次意超盃錦標，唯一遺憾是三次殺入歐聯決賽都屈居亞軍。