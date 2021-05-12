巴塞「自殺」！馬體會今晚搞掂冠軍在望

西甲周中快車，馬德里體育會主場迎戰皇家蘇斯達。馬體會上仗悶和巴塞隆拿，齊齊失分，不過其後皇馬亦與西維爾賽和，令西甲冠軍之爭形勢更緊湊，馬體會爭標處於主動地位，1分都不能少，另邊廂皇蘇為保歐霸資格同樣搏盡，雙方近5次交手全開2球或以下，推介2.5球入球細。（Now 632周四凌晨4時直播）

馬體會上仗作客巴塞，能夠以0比0全身而退已算不俗。該仗馬體會面對巴塞多次來犯，門將奧比歷兩度「神救」美斯刁鑽射門，不過和波卻令西甲冠軍之爭更緊湊，因為其後皇馬與西維爾踢成2比2，現時馬體會、皇馬、巴塞「三頭馬車」，最後3輪均不容有失，馬體會只要連贏3仗便可重奪西甲冠軍，今仗定必全力求勝。

皇家蘇斯達一樣咁硬淨

皇蘇現居西甲第5，正與維拉利爾及貝迪斯爭奪歐霸席位，該隊近4仗3勝，上仗2比0輕取艾爾切，阿列斯艾路斯當度及奧耶沙巴爾各建一功，狀態甚佳，馬體會要全取3分有一定難度。馬體會與皇蘇同樣踢法硬淨，對賽往績互有勝負，馬體會並無必勝把握，不過雙方近5次交手全開2球或以下，入球細似乎較可取。