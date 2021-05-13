車路士犯下最愚蠢錯誤　輸畀阿仙奴

周四(13日)凌晨英超「倫敦打吡」，原本處於強勢嘅車路士，為咗留力踢英足盃決賽，加上防線犯下「愚蠢錯誤」，搞到主場0比1不敵阿仙奴，近10年首次聯賽主場輸畀兵工廠。

車路士將於周日(16日)凌晨英足盃決賽對李斯特城，領隊杜曹今場作出輪換，包括用20歲小將比利基莫亞踢正選，以及由過往多次「派膠」嘅門將阿列沙巴拿加把關。

車路士開賽11分鐘，本來有機會打開紀錄，夏維斯單刀，竟然射高出界，5分鐘後防線就出事，阿列沙巴拿加傳波畀葛特蘇馬，後者再橫畀佐真奴費路，呢位意大利國腳隨即回傳畀阿列沙巴拿加，但呢位西班牙門將仲未企返龍門位置，雖然佢立即回身追波，勉強飛身撲出，但被阿仙奴前鋒奧巴美揚截到，再傳畀伊美路維射入。

車仔今季聯賽已經8次失誤導致失波，僅次於利物浦嘅9次，車仔主帥杜曹指今次犯錯同擺烏龍冇分別。

車路士踢到90分鐘，獲得1次扳平黃金機會，葛特蘇馬頭槌攻門，被門將賓特尼奴撲到中楣彈出，基奧特補射又中楣唔入，整定要全失3分。

車路士輸波後，排第4位，領先第5位韋斯咸6分，但踢多1場，加上第6位利物浦雖然落後車仔7分，但踢少2場，車仔前4之位並唔穩陣。