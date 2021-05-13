估佢唔到！巴塞皇馬棄將成馬體會衝冠功臣

周四(13日)凌晨西甲，馬德里體育會主場以2比1擊敗最後1支強敵皇家蘇斯達，取得關鍵3分，由於餘下2場對手都係弱隊，大有機會贏到尾捧盃。值得一提，蘇亞雷斯、馬高斯洛蘭迪今場各貢獻1次助攻，呢2位分別屬於巴塞及皇馬嘅棄將，依家反而成為馬體會衝冠大功臣。

開波16分鐘，馬高斯洛蘭迪長傳入禁區，恩歷克卡拉斯高控定冷靜射入，為馬體會打開紀錄。僅過12分，蘇亞雷斯帶波長驅直進，送出妙傳，由安祖哥利亞射成2比0。

皇家蘇斯達踢到83分鐘，先至由後備上陣嘅蘇比迪亞近門射入，追至1比2，但無阻馬體會全取3分。

馬體會贏波之後，領先第2位巴塞隆拿4分，以及多第3位皇馬5分，雖然皇馬踢少1場，但馬體會餘下2場對手只係中下游奧沙辛拿同華拉度列，馬體會首循環聯賽都擊敗佢哋，要贏晒呢2場，並唔困難。

馬體會今季可以長時間排榜首，2位巴塞及皇馬棄將蘇亞雷斯、馬高斯洛蘭迪居功厥偉，「哨牙蘇」今季由巴塞轉投馬體會之後，為球隊喺西甲射入19球及3次助攻。出身於皇馬青年軍嘅馬高斯洛蘭迪，射入12球及11次助攻。

馬體會靠2支死敵嘅棄將，取得佳績，唔止冠軍在望，仲剃埋巴塞同皇馬嘅眼眉。