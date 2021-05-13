列比錫戴帽　A米狂炒拖連奴7蛋

周四(13日)凌晨意甲，AC米蘭雖然缺少受傷嘅射手伊巴謙莫域，但反而展現驚火攻力，作客以7比0狂勝拖連奴，其中頂替伊巴謙莫域，踢正前鋒位置嘅列比錫更加上演帽子戲法。

AC米蘭為力保前4位置，今場火力全開，上半場19分鐘就由左閘迪奧靴南迪斯射入靚波，打開紀錄，之後基斯爾主射12碼，領先至2比0。換邊之後，A米繼續盡數對手，由巴謙戴亞斯射成3比0，迪奧靴南迪斯再建一功，個人梅開二度。

跟住成為列比錫表演時間，由67至79分鐘，僅用12分鐘時間就轟入3球，完成帽子戲法，呢位27歲克羅地亞國腳今季意甲有11球進帳，隊內僅次於伊巴謙莫域。

值得一提，AC米蘭對上1次意甲贏7球，已經係1959年以7比0擊敗烏甸尼斯，A米同時追平國際米蘭2006/07年意甲作客15勝嘅紀錄。AC米蘭現時分別領先第4位拿玻里2分，以及第5位祖雲達斯3分，前4位之爭仍然好緊湊。