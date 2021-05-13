魔人布歐復出！多蒙特有計！
2021年05月13日 12:00
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周五2:45am 德盃 RB萊比錫 Vs 多蒙特 有線661、601台
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波記，來個瑞士雞翼公仔麵，今晚又搵到好嘢，一齊消夜睇波，先睇英超，維拉對愛華頓，兩隊仲要爭歐洲賽入場券，早前交手維拉險勝2比1，不過今場情況唔同，愛華頓出晒名作客好過主場，近13場聯賽作客，錄得9勝3和1負，今場平手盤梗係要愛華頓。
另一場就要睇住德國盃決賽，萊比錫對多蒙特，兩隊上場先至交過手，多蒙特險勝3比2，多蒙特上場冇出夏蘭特，咁都贏波喎，今場出番夏蘭特，而且多蒙特近6次對賽5勝1和，平手盤捧硬多蒙特。
過關2x1
(四)19 阿士東維拉 對 愛華頓 愛華頓(平手盤)
(四)24 RB萊比錫 對 多蒙特 多蒙特(平手盤)
賠率：3.33倍
直播表
周五1:00am 英超 阿士東維拉 Vs 愛華頓
Now 621
周五1:00am 西甲 華拉度列 Vs 維拉利爾
Now 632
周五2:00am 西甲 伊巴 Vs 貝迪斯
Now 633
周五2:45am 意甲 克羅托內 Vs 維羅納
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周五2:45am 德盃 RB萊比錫 Vs 多蒙特
有線661、601台
周五3:15am 英超 曼聯 Vs 利物浦
Now 621、611
周五4:00am 西甲 CF格蘭納達 Vs 皇家馬德里
Now 632
周五8:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs 芝加哥火燄
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台