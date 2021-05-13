魔人布歐復出！多蒙特有計！

波記，來個瑞士雞翼公仔麵，今晚又搵到好嘢，一齊消夜睇波，先睇英超，維拉對愛華頓，兩隊仲要爭歐洲賽入場券，早前交手維拉險勝2比1，不過今場情況唔同，愛華頓出晒名作客好過主場，近13場聯賽作客，錄得9勝3和1負，今場平手盤梗係要愛華頓。

另一場就要睇住德國盃決賽，萊比錫對多蒙特，兩隊上場先至交過手，多蒙特險勝3比2，多蒙特上場冇出夏蘭特，咁都贏波喎，今場出番夏蘭特，而且多蒙特近6次對賽5勝1和，平手盤捧硬多蒙特。

過關2x1

(四)19 阿士東維拉 對 愛華頓 愛華頓(平手盤)

(四)24 RB萊比錫 對 多蒙特 多蒙特(平手盤)

賠率：3.33倍

直播表

周五1:00am 英超 阿士東維拉 Vs 愛華頓

Now 621

周五1:00am 西甲 華拉度列 Vs 維拉利爾

Now 632

周五2:00am 西甲 伊巴 Vs 貝迪斯

Now 633

周五2:45am 意甲 克羅托內 Vs 維羅納

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周五2:45am 德盃 RB萊比錫 Vs 多蒙特

有線661、601台

周五3:15am 英超 曼聯 Vs 利物浦

Now 621、611

周五4:00am 西甲 CF格蘭納達 Vs 皇家馬德里

Now 632

周五8:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs 芝加哥火燄

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台