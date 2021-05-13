祖記兩老發威　C朗入100球保方救12碼

周四(13日)凌晨意甲，祖雲達斯靠兩老發威，作客以3比1擊敗薩斯索羅，保持爭入4位希望。36歲C朗射入1球，效力祖記以來，累積入第100球，成為史上首位喺國家隊及3支唔同球會入波都達「100+」嘅球員。至於43歲門將保方今場撲出1球12碼，果然寶刀未老。

開波16分鐘，祖雲達斯中場拉比奧特禁區內扭甩波，搞到隊友邦路斯情急之下侵犯對手，被吹罰12碼。薩斯索羅前鋒杜文尼高貝拉迪主射，被保方捉到路撲出。

祖記避過一劫之後，拉比奧特遠射入網，將功補過。臨完上半場，C朗半單刀射成2比0，取得效力祖記以來第100個入球。

C朗為葡萄牙國家隊入咗103球，為曼聯入118球，效力皇馬更加攻入451球，加上為祖記入100球，創造球壇前無古人嘅神級紀錄。

值得一提，C朗嘅拍檔保羅戴巴拿今場亦取得效力祖記第100球，認真巧合，呢位阿根廷國腳用咗252場達到100球大關，C朗只係用咗131場。

祖雲達斯贏波之後，落後第4位拿玻里1分，下場對冠軍國際米蘭，成為能否打入前4位嘅最大考驗。