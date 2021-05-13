新加坡羽賽取消　李卓耀緣盡東奧

世界羽毛球聯會（BWF）周三（12日）宣布，因疫情關係，取消原定6月初舉行的新加坡公開賽。由於賽事是東京奧運最後一站積分賽，意味著香港男單代表李卓耀喪失搶分機會，緣盡東奧。

東奧積分將於6月15日截止，各地球員原本尚有3站積分賽，但受疫情影響，原定5月中下旬舉行的印度及馬來西亞公開賽相繼延期，令新加坡公開賽成為一眾邊緣球員，包括香港男單代表李卓耀的最後「搶分」機會。無奈BWF以「球員、工作人員及當地社區安全」為由，決定取消賽事，換句話說，東奧提前截數，參賽名額塵埃落定。

男單排名第8的港隊「一哥」伍家朗，及混雙排名第10的鄧俊文／謝影雪均可穩奪東奧入場券。 雖然女單的張雁宜僅排名第34，但扣除其他已獲得資格的球員，料仍可以第21的姿態搭上「尾班車」。反觀李卓耀排名第18，由於一個國家或地區需有2名或以上選手在同一項目中排名前16，才能獲得最多2個名額，師兄伍家朗已入圍，意味著李卓耀緣盡東奧。BWF會於稍後時間正式公布東奧參賽名單。

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