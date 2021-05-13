Now TV獨家直播51場歐國盃　開奧運頻道

歐洲國家盃2020開打在即，收費電視服務商Now TV周四（13日）舉行發佈會，向外界公布這項大型體育賽事的播放安排，Now TV將會獨家全程直播51場賽事！除此之外電訊盈科媒體收費電視業務總裁蔡煒健更透露，會就東京奧運會開設至少3條專屬頻道，甚至有1條集中播放本地運動員賽事！

今屆歐國盃揭幕戰將會在6月12日舉行，由土耳其迎戰意大利。發布會一開始，電訊盈科媒體收費電視業務總裁蔡煒健便正式宣布，NOW TV將會獨家全程直播51場賽事，更隨即向傳媒介紹今屆歐國盃的播放安排。「蔡生」表示今屆有6場歐國盃賽事，繼續會在VIUTV 免費播放，包括揭幕戰及決賽，至於餘下賽事則稍後再公布。「蔡生」指自己今屆歐國盃會支持愛隊英格蘭，他笑言今屆賽事相當特別，事關這項足球界盛事已經踏入60周年，首次由11個不同國家城市主辦，更有4支2018年世界盃的4強國家隊坐陣，加上容許有現場觀眾，相信氣氛必定更加熾烈，亦希望可以吸納更多年輕人及女性觀眾。

「蔡生」還提及除4K直播外，將新增歐國盃「一齊睇」功能，用戶可透過「Now 隨身睇」（Now Player)流動應用程式或網頁版，最多邀請4位朋友一起睇波及大談波經！另外Now Tv預計於5月下旬推出全新歐國盃專頁，集合歐國盃直播、賽事重温、賽事精華、賽程表及其他歐國盃節目，讓用戶緊貼歐國盃動向！

Now TV今次更找來專業評述團隊，擔任評述工作，當中包括3位前香港足球先生鄭兆聰、陳炳安（阿巢）及丘建威（丘仔），現役港超球星謝德謙及梁冠聰，前香港足球代表隊成員林慶麟、前香港足球代表隊主教練曾偉忠（積sir)、專業評述員陳葦如、陳祉俊、方栢翹、黎奕倫及劉嘉瑋等，為觀眾即時分析每場賽事，以最強陣容為球迷見證王者誔生。

另外東京奧運於7月23日至8月8日舉行，政府日前宣布成功洽購東京奧運轉播權，並安排於5間本地電視台播放，「蔡生」透露Now TV播放時數會較免費電視台為多：「因為我哋有多啲頻道同少啲限制，暫時應該至少有3條頻道可以24/7咁轉播奧運，甚至有一條專注集中播本地運動員，令觀眾喺撐香港隊之外，亦可睇到更多唔同項目，包括一啲冷門嘅運動。」他又承諾會在製作方面下功夫：「暫時都未知製作費同細節，因為詳情仲要同政府開會傾，但我哋都應該會揾主持同幕後去日本，加上本身有好多體育主持，希望用返我哋嘅優勢，揾返專業嘅旁述，仲可能會嘗試同Viu TV合作。」