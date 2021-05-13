隻身走到日本　唐偉楓「踩行油」去尋夢

日本車手角田裕毅「4年升3級」，由F3到今季走進賽車界最高殿堂——世界一級方程式大賽，為艾法托利車隊首次正賽上陣即獲得分數，表現對辦，自然被寄予厚望。香港車手唐偉楓（Shaun）就如「房車界角田」，被華文媒體形容為「亞洲新生代猛將」的他，去年隻身走到日本發展賽車事業，並成為首位贏得日本耐力賽錦標賽總冠軍的香港車手，「如果當年沒有選擇轉戰房車，我不知道我能有甚麼成績，又會去到甚麼高度，但至少現在的我還是當年那個很愛賽車的我。」既然決定了，就戰鬥到底，fighting！文︰伍靖華

每個人對幸福的定義皆有不同，有人覺得家財萬貫是一個指標，有人覺得擁有心靈契合的伴侶才是真諦，對於唐偉楓，家人對其賽車發展的無限量支持，是一切幸福感的來源。16歲那年，Shaun獨自到英國求學，「當時我有兩大目標，第一是在當地升學，第二是可以在歐洲參加賽車比賽。」按Shaun的原話，筆者大膽猜測他的父母與一般家長無異，學業成績永遠置於所有事之上，他卻馬上否認，笑指「唐父母」並不是虎爸虎媽，當知道他找到賽車這個終生興趣，從來只有支持和鼓勵，使他安心地踩行油，向前衝。

第一次坐上賽車，Shaun不感好奇，只覺一切很正常，「答案讓大家很失望吧！」他調皮地笑了笑。「戴頭盔、穿賽車衣、扣六點式安全帶，坐在紮實包覆全身的賽車椅，望向前方比賽專用的顯示器，很舒服。」你不得不承認，Shaun身體內天生就流着賽車手的血，「反倒是坐入普通座駕裏，我覺得很奇怪，上車不用戴頭盔，我硬是覺得差了些甚麼，身體容易左搖右擺，很沒安全感。」

睇中房車賽發展空間

投身賽車世界，Shaun像其他車手一樣，以躋身F1為終極目標，偶像也是F1傳奇車手冼拿。「我到英國後跑過三級方程式，很快就意識到方程式的圈子很細，反而其他車廠更願意投放資源到房車，我覺得自己可以去試試。」在賽車上的他，頭腦總是非常清醒，總是能認清自己在追隨的是甚麼。轉項後，Shaun說從未後悔過自己的選擇，「參加方程式賽車，對當時的我是個絕佳的操練機會，是我賽車生涯中重要的基石。」

去年3月，Shaun拖着一個行李篋隻身飛赴日本，打算試車後即返港，豈料一場疫情打亂了他所有部署，由原本做兩星期「過客」，變成一年多的「旅居生活」。求學階段曾遠走他鄉，他說年少時覺得是解脫，長大後隻身到外地並不可怕，但更喜歡待在家的感覺，「朋友們都說非常羨慕我能留在日本，能在『鄉下』逗留這麼一段長時間，但我其實好想返香港，很想家。」

首位「超級耐久賽」冠軍港將

這段「隔離」時間，他只好埋首在賽車裏，與Hirix Good Day團隊一同為日本「超級耐久賽」（Super Taikyu Series）努力，車隊首戰便已贏得冠軍，雖然隨後兩站成績不算標青，但第4站的5小時耐力賽他們又再度奪冠，得以鞏固車隊在積分榜的優勢。隨着最後一站的比賽在日本當地疫情失控而取消，Hirix Good Day車隊提前封王，Shaun成為首位贏得這項賽事總冠軍的香港車手。

實力與緣份的結合成就Shaun這次奪冠創舉，然而他卻未有沉浸成功的「泡泡」內，「每一場比賽都是一個特別的經歷，勝利當然令比賽增添意義，但只有不斷反省才可超越自己的極限。」因此，Shaun放眼其他亞洲甚至歐洲賽事，他相信香港車手有能力走得更遠，大抵就像咸美頓追平「車神」舒麥加7屆世界冠軍後的感言一樣，「Dream the impossible！」

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