92年以來未斷攬　洪詠甄為賽艇趕上奧運列車

亞洲及大洋洲奧運資格賽於5月5至7日假東京海之森水上競技場完滿結束，香港賽艇隊運動員洪詠甄成功為香港爭取東京奧運入場券，將會出戰女子單人雙槳艇賽事。

是次資格賽有來自18個國家及地區合共50隊選手參與，競逐4個項目共16張東奧入場券。參賽國家若然取得多於1個項目的金牌，則最多可獲兩張入場券。而其餘國家則按項目的出線名額，根據成績及排名，爭奪最多1張門票。

首日賽事由於強風關係取消，導致比賽需要壓縮在兩日內進行，特別是準決賽與決賽之間只是相隔數小時。洪詠甄在女子單人雙槳艇決賽B以首名衝線，總成績排第7位，取得該項目中最後1張東奧入場券。

港隊總教練白勵先生表示滿意賽事結果：「作為一位輕量級賽艇選手，洪詠甄要越級挑戰公開級別絕非容易。加上在李嘉文退役前，二人一直專注輕量級雙人賽事。洪詠甄能在決賽B排除萬難獲勝，並奪得出戰東奧席位，我們都為她感到高興。然而，為迎戰奧運，仍有很多準備工作。」

現年22歲的洪詠甄於2016年透過中國香港賽艇協會賽艇新秀發展計劃而獲招募，並於2017年成為香港體育學院全職運動員。2018年亞運，洪詠甄於單人雙槳艇賽事取得第8名成績，並在翌年23歲以下世界賽艇錦標賽同一項目獲得第6名。同年，她伙拍隊友於世界海岸賽艇錦標賽女子四人雙槳有舵艇奪得金牌。而今年2月，她亦在世界室內賽艇錦標賽23歲以下2000米收獲一面銀牌。

中國香港賽艇協會主席吳江泓先生表示：「很高興看到有人能在大師姐李嘉文退役後成功接捧，洪詠甄是年青運動員的榜樣，加上透過參與奧運的經驗，將有助激勵她在未來爭取更大的成功，我們為她感到自豪。」

自1992年巴塞隆拿奧運會起，香港於每屆奧運均有運動員代表參與賽艇項目。