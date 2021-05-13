雙紅會再嚟過　曼聯力阻紅軍爭前4

今晚英超「雙紅會」補賽，曼聯於奧脫福球場迎戰利物浦。雖然呢場係「紅魔鬼」7日內第4場，但「雙紅會」有別一般聯賽，曼聯肯定唔會放軟手腳，必趁機減低利物浦殺入前4嘅機會；「紅軍」為免缺席下屆歐聯，作客照攻，2.5球入球大好路。（Now 621及611周五凌晨3時15分直播）

曼聯剛於主場不敵李斯特城，隔一日又有比賽，但嗰場領隊蘇斯克查收起卡雲尼、般奴費南迪斯及保羅普巴等多名主力，擺明讓賽留力對付死敵利物浦，因為今場除咗係「雙紅會」之外，更係阻止「紅軍」殺入前4嘅好機會。

紅軍爭前4冇得縮

隨住曼聯上仗「扶一扶」李城後，利物浦依家以34戰57分排第6位，比第3位、多踢兩場嘅李城少9分，而未計周中賽事，佢哋亦落後第4位兼打多1場嘅車路士7分，連同今仗「紅軍」只剩番4場聯賽，只要曼聯喺主場擊敗死敵，「紅軍」要追上前4難度極高。此外今場賽事原本就係因曼聯球迷示威搞到延期，要氹番球迷，最好嘅方法當然係贏波落死敵面。

利物浦今季四大皆空，下屆歐聯入場券係最後救贖，佢哋最後3場分別作客西布朗及般尼，同主場對水晶宮，贏波難度唔高，只要今場能搶分而回，仍然有價講，相信作客照攻。既然曼聯近9次聯賽主場，8次開3球或以上，2.5球入球大咪錯過。