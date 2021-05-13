日本9成為變種病毒　美英俄取消赴日集訓

東京奧運仲有兩個多月開幕，隨着日本疫情仍然嚴峻，不同範疇都有聲音要求取消，有美媒直指停辦奧運可以「止蝕」，而有望奪金的美國田徑隊已取消提前到日本集訓，英國及俄羅斯部份項目隊伍也放棄到日本進行賽前集訓。

日本每日的確診數字仍相當嚴重，日本國立感染症研究所公布最新消息，全國範圍90%以上的新冠病毒已經變種為傳染性強的「N501Y」病毒株，據悉這種病毒導致重症的風險是以往病毒株的1.4倍。

研究所表示，推算英國毒株等具有「N501Y」變種毒株的比賽，在東京等首都圈超過90%，在京都、大阪等幾乎100%。

美國權威媒體《華盛頓郵報》近日在專欄中敦促日本政府停辧東京奧運，並指責國際奧委會主席湯馬士巴治在疫情下強行舉辦奧運是「向錢看」，而《紐約時報》早前亦指出疫情下舉辦奧運是最差時機，更可能會引起超級傳播。《華盛頓郵報》稱日本為奧運已投入250億美元，費用已超過原有預算，隨後的對策費用將會更多。

日本國內外的反對聲愈來愈大，日前兩位東道主網球名將錦織圭和大坂直美，均對東奧的安全氣泡感到憂慮，就連今年剛贏得美國大師賽的高球名將松山英樹都反對舉辦奧運:「我都唔知點樣講，如果順利舉辧的話，我會以力爭金牌為目標，但依家嘅情況好唔妥，真難想象奧運點樣舉行。」

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