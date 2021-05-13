決賽前穩軍心　車仔將同杜曹簡迪續約

車路士今年1月聘請杜曹執教之後，成績大為改善，更加打入歐聯及英足盃決賽，其中將率先於周日(16日)凌晨同李斯特城爭奪英足盃冠軍寶座。會方非常滿意杜曹嘅領軍成績，準備同呢位47歲德國名帥續約2年。

杜曹成為車仔主帥之後，多次喺名帥對決之中取勝，包括歐聯16強兩回合都贏咗由施蒙尼領軍嘅馬體會，對住施丹執教嘅皇馬，取得1勝1和，亦贏過摩連奴、高普、安察洛堤。

最犀利係杜曹2次對住哥迪奧拿執教嘅曼城，亦都贏波，雙方將於歐聯決賽再次交手，杜曹自然被睇高一線。

英國《每日郵報》指車仔管理層已經下定決心，將於今夏同杜曹續約2年，仲有望大幅加佢人工，杜曹現時年薪為700萬鎊，續約後可能增加至900萬鎊。

另外，車仔亦計劃提早同中場尼高路簡迪續約，呢位30歲法國國腳現時仲有2年合約，佢喺歐聯4強對皇馬，有出色表現，成為打入決賽嘅功臣，會方希望盡快綁實佢。車仔亦有意同36歲中堅堤亞高施華續約1年。