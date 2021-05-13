闊別14個月！李慧詩拍師妹首戰3人競速賽

香港場地單車國家盃周四（13日）起一連4日於將軍澳香港單車館閉門舉行，闊別賽場14個月的「牛下女車神」李慧詩（Sarah）首日登場，與李海恩及楊礎搖出戰女子團體競速賽，為之後的爭先賽及競輪賽熱身，港隊在僅得一隊參賽情況下，以50秒029勝出。

國際單車聯會（UCI）今季改制，場地單車以3站國家盃取代世界盃，3月的英國站因疫情取消後，香港站成為全球首個辦此賽事的地區。今站賽事採用與東京奧運類似的「隔離泡泡」形式閉門舉行，不開放給觀眾入場。根據賽程，女子團體競速賽原本有兩隊參賽，但正式比賽日卻只得香港一隊，進行3圈賽事。

此項目去年改制，由2人兩圈賽事改為3人3圈賽事，香港隊派出兩位東京奧運代表李慧詩、李海恩伙拍小將楊礎搖參賽，爆發力最強的「牛下女車神」負責最後一棒，最終3人以50秒029完成。「雖然只得自己一隊，但我們都是以最佳狀態表現給香港觀眾看。」今站只參加一個項目的楊礎搖已完成今屆賽事，今次是她繼2018年後第2次香港主場作賽，她表示，「的確有觀眾在場與今次的氣氛有落差，但正如Sarah所說，我們都已記住大家之前對我們的鼓勵。」

對於參賽車手須住在將軍澳單車館旁的酒店，楊礎搖表示在「隔離泡泡」下比賽感到安心：「（酒店）每個樓層只有一隊，而且每次乘搭穿梭巴士之後都會有人清潔，覺得這樣比賽相對安全。有觀眾或更多車手氣氛當然更好。」曾勇奪亞洲盃女團競速賽銀牌的楊礎搖完成國家盃之後，將為9月的全運會及2022年亞運會準備：「我之後都會放多點時間在團體競速項目，我們想踩快一點和Sarah配合，然後在全運會爭獎牌。」

李慧詩和李海恩周五轉戰女子爭先賽，名言以獎牌為目標的Sarah將硬撼曾於2019年亞錦賽競輪賽力壓自己封后的日本小林優香、美國的Mandy Marquard等世界級選手，並為奧運試探敵情。

國家盃與世界盃其中一個分別，是除了國家和地區代表，還容許職業車隊參賽。來自日本的DREAM SEEKER MTB RACING TEAM在男子團體競速賽決賽踩出44秒617，以0.56秒擊敗西班牙奪冠！

賽會制定嚴謹的「隔離泡泡」措施，包括運動員只能乘搭專車往返機場、酒店和單車館，及接受每兩日一次的檢測。在賽場裏，隨處可見消毒設施，亦有透明膠板分隔各隊車手。記者席設在看台，記者須在賽前48小時通過檢測，方可進場採訪，並提交問題予工作人員代為發問。