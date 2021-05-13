【港講J.LEAGUE】猜拿帖的100場里程碑

上月(4月)24日由札幌岡薩多對仙台維加泰的J1聯賽，是泰國國腳猜拿帖第一百場J.LEAGUE比賽，自2017年夏天登陸「雪國」北海道以來，這位身高僅1.58米但盤傳射皆精的「小巨人」，不用4年就達到百場里程碑，更在祖國掀起一股J.LEAGUE旋風。

身材矮小但腳下功夫出色的猜拿帖，在泰國早就有「MESSI J」的外號，19歲即入選泰國國家隊，而香港隊在2015年出戰世界盃外圍賽期間，也領教過這位好波之人的實力，港隊在作客不丹前曾到曼谷與泰國踢友誼賽，該仗港隊防線將主隊射手鄧達牢牢看管，但面對動作靈巧、腳法出色的猜拿帖卻毫無辦法，其實力可見一斑。

2017年夏天，猜拿帖挾著泰國隊當家球星之名，來到「雪國」北海道的球隊札幌岡薩多，季中加盟的他不乏上陣機會，經過半季適應後，更在2018年有飛躍般的進步，於J1錄得8入球3助攻，札幌岡薩多在其帶動下獲聯賽殿軍是球隊歷來最佳成績，猜拿帖亦憑卓表現入選年度最佳11人。

到2019年，猜拿帖4入球、7助攻的戰績仍然不俗，雖然球隊戰績不及去年、僅獲第10名，但這位泰國球員已為J.LEAGUE開拓亞洲市場帶來成效，曾在J.LEAGUE註冊或仍屬現役的泰國球員超過10人，猜拿帖固然是最成功的一個，連帶其效力的札幌岡薩多亦在泰國廣為人知。

目前，J.LEAGUE在海外直播的觀眾羣中，泰國球迷為數不少。根據媒體報道，2017年即猜拿帖登陸J.LEAGUE的首個球季，他在札幌岡薩多在第23輪對勁旅川崎前鋒的比賽上陣，比賽直播於泰國錄得逾1%收視，即觀看人數接近40萬人。如今，J.LEAGUE在泰國的受關注程度已跟西甲、德甲相若，猜拿帖作為泰國球員進軍J.LEAGUE的先驅者，應記一大功勞。

在球員生涯的第100場J.LEAGUE比賽，猜拿帖於札幌厚別公園競技場上，以一記妙絕的直線傳送，造就「大卒」小柏剛取得入球，替球隊追和對手，亦為札幌岡薩多最終獲勝作出了貢獻，而在場外，這位泰國球員亦努力融入日本生活文化，比如不少外國人抗拒的納豆，他每天都會進食，而嗜喝咖啡的他亦不滿足於光顧連鎖店，而是自駕尋找特色小店，在接受訪問時也往往不待翻譯，而是自行以日語回答。

性格隨和、友善，令猜拿帖在日本廣受歡迎，漸漸地人們也不再稱其為「泰國美斯」，而會記著他是「泰國球員猜拿帖」，同時認同泰國球員在亞洲最高水平聯賽的J.LEAGUE，一樣有能力「擔大旗」。