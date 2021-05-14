利物浦大破曼聯　爭入前4位仲有希望

周五(14日)凌晨英超「雙紅會」補賽，利物浦大發神威，憑迪亞高祖達、羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿一齊入波，作客以4比2反勝曼聯。「紅軍」現時落後第4位車路士4分，但踢少1場，爭入前4位參加下屆歐聯，仍然有希望。

曼聯上場派出副派，導致不敵李斯特城，輿論都認為紅魔鬼係為留力今場「雙紅會」。曼聯的確開波初段表現較佳，頭5分鐘已經有2次入波機，卡雲尼先係頭槌攻門斜出，佢之後截到利物浦門將艾利臣比加誤傳，順勢起腳，但又唔中目標。

踢到10分鐘，曼聯終於打開紀錄，般奴費南迪斯射門，利物浦中堅尼達利菲臘斯想解圍，反而踢咗入自己龍門。

利物浦失波後，傾力反擊，但穆罕默德沙拿、迪亞高祖達射門都無功而還。踢到26分鐘出現爭議性一幕，曼聯中堅艾歷拜利禁區內踢跌尼達利菲臘斯，球證安東尼泰萊初時吹罰12碼，但經過VAR檢視後，取消判決。

不過，利物浦仍然喺34分鐘扳平，尼達利菲臘斯勁射，迪亞高祖達喺門前加多1腳，改變方向入網。踢到上半場補時，阿歷山大阿諾特開出罰球，羅拔圖法明奴近門頂入，協助利物浦反超前2比1。

換邊後僅2分鐘，利物浦前場截到波，阿歷山大阿諾特殺入禁區射門，被門將甸恩軒達臣撲出，羅拔圖法明奴補射入網。轉個頭「紅軍」仲有迪亞高祖達射門中柱彈出，曼聯之後由拉舒福特入波追至2比3。

踢到90分鐘，利物浦打反擊，由穆罕默德沙拿單刀射成4比2完場，佢亦成為近100年以來，首位單季2次作客曼聯，都取得入球嘅利物浦球員。

對上1位單季2次作客曼聯，都有波入嘅紅軍球員，已經係1921年嘅哈利張伯斯，呢位名宿曾於1915至1928年效力利物浦，為紅軍合共上陣310次，射入135球。

穆罕默德沙拿今年1月英足盃作客曼聯，個人梅開二度，可惜利物浦輸2比3出局，呢位埃及國腳今場入波兼報仇成功，協助利物浦近7年首次英超作客擊敗曼聯。