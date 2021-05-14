利物浦食花生　等睇車仔李城自相殘殺

英超前4位歐聯入場券之爭，其中2席已經落入曼市雙雄之手，另外2席基本上屬於李斯特城、車路士、利物浦之爭。雖然利物浦落後第4位車路士4分，但踢少1場，而且餘下3場聯賽對手都係弱隊，有望全取9分，反觀車路士同李斯特城仲要正面交鋒，或會成為爭4位最關鍵一戰。

利物浦擊敗曼聯之後，餘下3場英超對手，包括已經篤定降班嘅西布朗，加上水晶宮、般尼已經護級成功，冇咗搶分動力，亦難阻利物浦贏波。

至於車路士仲要對李斯特城、阿士東維拉，對李城一戰固然難踢，維拉亦非善男信女，隨時有失分可能。

李斯特城雖然多車仔2分，排第3位，但賽程最惡啃，唔止要對車路士，煞科戰仲要鬥熱刺，同埋佢哋將於周日(16日)凌晨英足盃決賽對車路士，連場硬仗，隨時踢到腳軟衰收尾。

利物浦今季英超餘下賽事

16/5 作客Vs西布朗

20/5 作客Vs般尼

23/5 主場Vs水晶宮

車路士今季英超餘下賽事

19/5 主場Vs李斯特城

23/5 作客Vs阿士東維拉

李斯特城今季英超餘下賽事

19/5 作客Vs車路士

23/5 主場Vs熱刺