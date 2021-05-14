施丹出奇招　韓裔小將做皇馬贏波功臣

周五(14日)凌晨西甲，皇家馬德里教練施丹派出2位「00後」小將馬爾文、米基爾古迪利斯搶任正選，2人表現令人驚喜，一齊貢獻助功，協助皇馬作客以4比1大勝CF格蘭納達，追至僅落後榜首馬德里體育會2分。

開賽17分鐘，首次踢正選嘅19歲左閘米基爾古迪利斯，傳畀莫迪歷射入。踢到上半場補時，20歲右閘馬爾文傳波，由洛迪高高斯射成2比0。

值得一提，馬爾文有南韓血統，媽媽係南韓人，爸爸係尼日利亞人，但佢已經決定選擇代表西班牙踢國際賽，曾經為西班牙U19上陣，佢可以司職右閘同翼鋒，技術非常全面。

換邊之後，CF格蘭納達由佐治摩連拿追番1球，但都阻唔到皇馬狂攻，夏薩特助攻奧迪奧蘇拿射成3比1，賓施馬把握對手門將雷爾施華出迎解圍失誤，射入空門，為皇馬大勝4比1。

皇馬餘下2場聯賽對手分別係畢爾包、維拉利爾，馬體會最後2場對手係奧沙辛拿、華拉度列，馬體會唔止分數上有優勢，對手亦比較弱，捧盃希望樂觀。