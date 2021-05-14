李慧詩旗開得勝！晉級4強

「場地單車國家盃」今日（14日）在將軍澳單車館繼續舉行。「牛下女車神」李慧詩（Sarah）相隔14個月，再度出戰強項爭先賽，依然勢不可擋，直落兩局擊敗危地馬拉車手，晉級傍晚上演的4強，向著久違的頒獎台進發。

繼昨日夥拍李海恩和楊礎搖，「試踩」改制後的團體競速賽後，Sarah今日轉戰奧運項目個人爭先賽，在資格賽（200米計時賽）踩出10秒664，12個參賽者中排名第1，直接晉級8強。面對危地馬拉的Joanne Rodriguez Hacohen，Sarah佔據內圈有利位置，續在最後直路拉開距離，輕鬆拿下首局。雖然次局處於外圈，但無損「女車神」發揮，她在最後一個彎位爆贏對手，將與日本車隊「TEAM RAKUTEN」的梅川風子爭奪決賽席位。

另一奧運代表李海恩（Jessica），則在1/8決賽惜負美國的葛比。她賽後坦言失望：「的確有點失望，與預期相差頗大，但現時不會太過心急，只能相信教練安排。」Jessica明日將會出戰500米計時賽：「500米不是我的主項，目標是做到最好，並綵排奧運要做的事，包括賽前準備、熱身、工作人員安排等。」

男子組方面，小將杜棹熙及羅子駿出戰1公里計時賽。前者在資格賽踩出1分04秒05，排名第8，取得最後一個決賽名額，後者則在14個車手中敬陪末席。