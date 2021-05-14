曼城打「鵲」　半場速食紐卡素

周六(15日)凌晨英超獨腳戲，紐卡素主場迎戰曼城。「喜鵲」紐卡素上場大勝李斯特城，穩住英超資格，曼城亦已經提早奪冠，雙方都以輕鬆心情上陣，相信會多用副選，但曼城副選質素遠勝紐卡素，包括「喜鵲剋星」阿古路亦會上陣，而且近5次交手「藍月亮」4次半場領先，一於捧半場客勝。（Now 621及611周六凌晨3時直播）

紐卡素季前喺般尼茅夫收購哥林威爾遜及賴恩費沙，本來被寄予厚望，球隊希望可以前10名完成賽季，點知二人季中接連受傷，打亂部署。「喜鵲」現時35場只入40球，當中12球係由哥林威爾遜未受傷前射入，可想而知佢哋進攻能力幾咁差，今季唔使降班，皆因仲有球隊衰過佢哋，至於上仗4比2擊敗李斯特城亦只係曇花一現。

曼城英超提早奪冠，更殺入歐聯決賽，主帥哥迪奧拿全副精神放晒喺月底嘅歐聯，今場將會派遣副選上陣。阿古路聯賽對車路士射12碼宴客，受到各界抨擊，預料呢位老將喺歐聯不獲重用，因此今場對紐卡素呢類無關痛癢嘅賽事會，將獲正選上陣。

阿古路腳風特別順

不過，對阿古路嚟講，紐卡素絕對係佢嘅「私房菜」，有大量美好回憶，包括2015年10月曼城大勝6比1，「阿古獸」喺23分鐘內射入5球，成為自英超成立以嚟，最短時間「五福臨門」嘅球員。喺2019年1月作客聖占士球場，阿古路只係用咗24秒就攻入「喜鵲」大門，亦由呢場開始計起，曼城近5次對紐卡素，4次半場已經領先，今場捧半場客勝合情合理。