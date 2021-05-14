東京殘奧　五朝元老余翠怡出征！

香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會周五(14日)公布，田徑及輪椅劍擊項目獲得東京殘奧的參賽資格，現時港隊累積21名運動員角逐23項賽事，當中殘奧7金名將余翠怡將第5次代表香港參賽。

港隊之前已取得東京2020殘疾人奧運會射箭、硬地滾球、馬術、游泳及乒乓項目入場券，周五公布再獲田徑增添兩個名額，而輪椅劍擊亦告入圍，余翠怡、鍾婉萍將代表香港參賽。殘奧會將於8月24日至9月5日舉行。

37歲的余翠怡於2004年首次參加雅典殘奧，其後參加北京、倫敦及里約殘奧，4屆殘奧共獲7金3銀1銅，是港隊元老級代表。

東京 2020 殘疾人奧運會

香港隊參賽名額

(截至 2021 年 5 月 14 日)

項目 賽事 運動員

1 射箭 男子複合弓公開組個人賽 待定

2 田徑 待定 待定

3 田徑 待定 待定

4 硬地滾球 BC2 級個人賽 楊曉林

5 硬地滾球 BC3 級個人賽 待定

6 硬地滾球 BC3 級個人賽 待定

7 硬地滾球 BC3 級雙人賽 待定

8 硬地滾球 BC4 級個人賽 待定

9 硬地滾球 BC4 級個人賽 待定

10 硬地滾球 BC4 級雙人賽 待定

11 馬術 I 級 / III 級個人錦標賽 待定

12 馬術 I 級 / III 級個人錦標賽 待定

13 馬術 III 級個人錦標賽 鍾美娟

14 游泳 待定 待定

15 游泳 待定 待定

16 游泳 待定 待定

17 游泳 待定 待定

18 乒乓球 女子 TT11 級單打 吳玫薈

19 乒乓球 女子 TT11 級單打 王婷莛

20 輪椅劍擊 女子 A 級花劍個人賽 余翠怡

21 輪椅劍擊 女子 A 級重劍個人賽

22 輪椅劍擊 女子 B 級花劍個人賽 鍾婉萍

23 輪椅劍擊 女子 B 級重劍個人賽

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