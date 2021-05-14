擊敗日本勁敵　李慧詩爭先賽強勢奪金！

「場地單車國家盃」今日（14日）在將軍澳單車館繼續舉行，曾造出爭先賽20個月連勝紀錄的「牛下女車神」李慧詩（Sarah）相隔14個月再度出戰強項爭先賽，全日未受考驗連過4關，在決賽擊敗日本隊主將小林優香贏得金牌。

繼昨日夥拍李海恩和楊礎搖「試踩」改制後的團體競速賽後，Sarah今日轉戰奧運項目個人爭先賽，在資格賽（200米計時賽）踩出10秒664，12個參賽者中排名第1，直接晉級8強。其後她以一局不失的姿態，接連擊敗危地馬拉的Joanne Rodriguez Hacohen及日本車隊「TEAM RAKUTEN」的梅川風子殺入決賽大戰日本隊主將小林優香，而準決賽4名車手有3名均來自亞洲強敵日本。

李慧詩決賽迎來2019年亞錦賽競輪金牌得主小林優香，首回合，小林起步即加快節奏，緊隨其後的Sarah在最後一圈直路貼近對手，並於彎位成功超越對手取勝；第2回合，Sarah展示更強爆炸力，再次成功在外檔超越小林優香率先衝線，贏得金牌。

另一奧運代表李海恩（Jessica），則在1/8決賽惜負美國的葛比。她賽後坦言失望：「的確有點失望，與預期相差頗大，但現時不會太過心急，只能相信教練安排。」Jessica明日將會出戰500米計時賽：「500米不是我的主項，目標是做到最好，並綵排奧運要做的事，包括賽前準備、熱身、工作人員安排等。」同日楊礎搖「客串」出戰非主項的捕捉賽，以第8名完成。

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