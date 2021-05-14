港超聯　99%落實！冠忠南區下季繼續搞

正積極為周日(17日)展開之「護級組」做準備的冠忠南區，據聞大軍在周五(14日)操練前，全隊觀看來自主席陳文俊(MC)的錄影片段，據悉內容相當正面，包括一旦捧走「護級組」的20萬獎金將由球員攤分，另每場會方將再加碼，以及在多個贊助商支持下，冠忠南區將99%繼續征戰港超聯。

在完成「中銀人壽香港超級聯賽」雙循環後，位列積分榜第5位的冠忠南區，周日(17日)將在首場「護級組」賽事面對愉園。據觀看過MC的錄影片段的球員透露，對於會方就獎金之安排十分開心，士氣大振下都希望能達成會方之目標，成為「護級組」的「一哥」。「MC話會方好滿意我哋近幾場嘅表現，話大家都充滿鬥志，希望我哋可以繼續努力，贏晒3場波佢。為名為利，我哋都會搏到盡！」

除講及獎金之安排外，MC的說話亦一解球員們之憂慮，就是冠忠南區來季的動向。「『陳生』話會方搵到啲新贊助，所以下季超過9成機會會繼續搞，叫我哋畀心機踢埋淨低呢3場波佢。我哋都知呢兩年搞波好多難處，但會方喺好多方面依然好有誠意，出糧準時，獎金又高，好難得。」另一位華將謂。

傳聞冠忠南區會方已着手為新季組季，除會根據教練團的心水去作斟介外，亦鼓勵有意投效的球員主動出擊，直接聯絡主席陳文俊！