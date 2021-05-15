曼城激戰贏紐卡素　作客12連勝創足球歷史

新鮮出爐英超盟主曼城，周六(15日)凌晨繼續改寫英格蘭足球歷史，佢哋作客喺半力出擊情況下，憑住費倫托利斯連中三元，以4比3力克紐卡素，開出15倍「客其他」波膽。曼城今場拎到聯賽作客12連勝，係英格蘭頭4級聯賽史上從未有球隊做過嘅成績，「藍月亮」成功改寫歷史。

已經提前捧盃嘅曼城今場收起半隊正選，門將更加派出時隔10年首踢英超嘅35歲老將卡臣擔正，果然紐卡素早段成功偷雞，25分鐘由艾美卡夫接應角球頂入；曼城企穩陣腳後，39分鐘由祖奧簡斯路追平，3分鐘後費倫托利斯飛身射入反超前2比1，但完半場前紐卡素博到12碼，祖連頓操刀射成2比2。

換邊後雙方繼續鬥入波，紐卡素62分鐘由祖爾韋洛克博到12，佢親自操刀雖然被救出，但反應夠快補射入網，不過曼城始終技高一簿，費倫托利斯喺64分鐘同66分鐘閃電再入兩球，個人大演帽子戲法，帶領曼城反勝4比3完場。

曼城喺各項賽事已經連續23場作客不敗(21勝2和)，係自2012年諾士郡之後，英格蘭頭4級聯賽最長紀錄，而曼城連續12場聯賽作客全勝，更加係英格蘭足球聯賽喺1888年創立以來，頭4級聯賽嘅最長連勝紀錄，可以話係名留青史。