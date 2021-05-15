港超聯　東方龍獅強襲天水圍飛馬

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今季「中銀人壽香港超級聯賽」第3循環開戰！周六(15日)下午率先送上兩場「爭標組」賽事。2哥東方龍獅於小西灣運動場擺陣，惡鬥第3的天水圍飛馬；至於榜首傑志則於傍晚在「中立場」旺角大球場，火併第4的理文。爭標大戰場場精彩，球迷萬勿錯過！

上場擊敗愉園之後，東方龍獅繼續緊追榜首傑志，帶着4連勝殺入第三循環爭標組賽事，要將爭冠懸念留到最後，今場必須在飛馬身上全取3分。近期東方頻頻在比賽中搶得先機，總監兼主教練李志堅希望球隊在領先後能表現得更好：「係唔係有機會去擴大領先優勢呢？以球員嘅能力，要把握得再好啲。」（on.cc東網周六下午3時直播）

今季兩軍交手兩次，東方取1勝1和，惟「堅Sir」認為飛馬近況有好轉，加上有法比奧領軍，絕對是難應付的對手：「有法比奧在陣嘅球隊係好有韌性，無論場內場外，佢喺球員聯繫或溝通上都起到好大作用。」

黃梓浩盼搶佔先機

東方兩大傷兵艾華度及艾華頓，今仗好大機會繼續倦勤，可幸上仗有黃梓浩傷愈復出，令「堅Sir」在陣容調動上多了選擇。「王子」就希望球隊在今午大戰中先入波：「嚟到呢一刻，任何對手都難踢；希望呢場球隊可以盡快入波，穩定勝局。」

兩循環以第3衝線的天水圍飛馬已篤定無緣爭冠，但仍有望取代東方龍獅成為2哥，今場比賽相當關鍵，主教練郭嘉諾表示，球隊餘下3場的目標均是贏波。他認為今場己隊形勢佔優，因對手為追趕傑志一定力圖取3分，反而飛馬可先穩守，再尋找機會反擊。

嘉諾Sir︰場地天氣係關鍵

羅振庭今仗刑滿復出，但胡晉銘、劉學銘因外借條款避戰，「嘉諾Sir」強調黎格爾、羅曉聰等本地球員有入球能力，是對手的重大威脅。他又指今場關鍵在於場地和天氣：「今季好少大戰喺小西灣踢，同埋又喺3點開波，節奏預計冇咁明快，但可能對手會急啲，會比我哋踢得辛苦。」

方栢倫亦明言球隊不會放棄任何一場，尤其今季未曾擊敗東方，他希望今次能挑戰對手。次循環對壘飛馬被費蘭度「絕殺」，今場若獲派上場，「栢倫」明言要嚴防「費7」：「要阻止佢傳中同大位射門，我會專注防務，保持集中。」

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