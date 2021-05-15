羅子駿炒車幸無大礙　杜棹熙晉競輪賽次輪

「場地單車國家盃」今日（15日）在將軍澳單車館繼續舉行。香港小將羅子駿在競輪賽首輪犯規，釀成連環「炒車」，幸好4個車手未有大礙，均能自行離開賽道。

國家盃踏入第3日賽事，杜棹熙和羅子駿為香港隊打頭陣，出戰男子競輪賽首輪。身處第2組的杜棹熙，在7個車手中排名第3，跌落復活賽。而第3組的羅子駿，在領航車離場後，一度追到第2，卻在最後200米衝刺階段，因未有維持在原有線道，與緊隨其後、日本的新山響平相撞，包尾的西班牙和烏克蘭車手也受到牽連「炒車」，幸好各人未有大礙，均能自行離開賽道。羅子駿被判犯規，及罰款200瑞士法郎（約1,700港元）。

休息20分鐘後，杜棹熙和羅子駿一起出戰復活賽。以第6名起步的杜棹熙，在領航車離場後，一度發力佔據頭位，雖然最終被馬來西亞的Muhammad Fadhil Mohd Zonis追過，仍以小組第2的姿態，躋身今晚上演的次輪。羅子駿則在7個車手中敬陪末席。

女子組方面，楊礎搖和李海恩參加500米計時賽資格賽，分別以36秒05及36秒341，排名第3及第5。由於資格賽僅得5個參賽者，兩人都會在傍晚的決賽亮相。