港超聯　傑志鍊到盡惡鬥理文

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「中銀人壽香港超級聯賽」第3循環「爭標組」賽事，榜首傑志周六(15日)傍晚在「中立場」旺角大球場，火併第4的理文。傑志以14戰不敗姿態完成兩循環賽事，惟衞冕之路一直被東方龍獅尾隨，目前僅有3分領先優勢，總教練朱志光明言餘下3場目標全勝：「做咗兩件好事，第三件都要完成埋先達成到，球員狀態同應變都做得唔錯，希望佢哋保持今年嘅好表現。」（on.cc東網周六下午5時30分直播）

傑志今季各賽4鬥理文取得1勝3和，形勢佔優。陣中包括丹尼、羅拔圖、艾里奧等已領4面黃牌，再添1面便要面臨停賽，但「朱Sir」表示不會刻意避重就輕：「嚟緊比賽唔多，唯有見步行步，如果真係遇到咁嘅情形，都要焗住喺陣容上調配。」另外朴俊炯今仗將刑滿復出。

羅梓駿矢志嚴防基華尼頓

近兩仗擔正的右閘羅梓駿坦言自己在防守上有犯錯，狀態並非最佳。今場如續獲派上陣，有機會與對手上場連中三元的基華尼頓交鋒，「羅梓」直指該名巴西翼鋒速度飛快，一定要提防他的無球跑動，盡力將其威脅減到最低。

以第4名殺入爭標組的理文，雖然已經爭冠無望，但絕對不會放過升上第3的機會，主教練陳曉明承認在名次爭奪上，球隊處境較為被動，希望球隊能打出自己應有的水平，交出值得尊重的表現：「既然已經被動，不如放開啲嚟踢；無論對邊嗰對手，都要令到佢哋困難，盡力搶分。」

顏樂楓復出即要孭重飛

「曉明Sir」認為比起理文，要力保榜首優勢的傑志今場壓力會更大，因此球隊應該要做好自己本分。繼早前沙普夫受傷後，另一主力洛迪古斯亦不幸加入十字軍行列，傷兵問題亦成為理文教連團十分頭痛的難題，因此顏樂楓的及時復出亦顯得相當關鍵。

這位球隊副隊長，上仗重返賽場即刻交出助攻，用實際行動以身作則：「後備球員幾時都要做好準備，出到嚟就要做到野。」「光頭」直言過去因傷作壁上觀，不能與隊友在場上並肩作戰的日子絕不好受，如今希望能幫助球隊，衝擊聯賽前三。

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